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痔瘡大出血誤判絕症？搞懂痔瘡症狀速治療

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

台劇「媽，別鬧了！」近日播出飾演中年婦女的媽媽比莉，因在如廁所時昏厥，被女兒發現馬桶充滿鮮血，誤以為罹患絕症，沒想到就醫檢查才發現是內外痔瘡破裂。雖然痔瘡不比癌症來的急迫治療，但疼痛起來也讓人坐立難安，無法忽視。

▲陳玫玫因痔瘡出血昏倒在廁所，賴依伶醫師研判此症狀的痔瘡為第3-4級數。

痔瘡症狀勿漠視 搞懂4級數

其實痔瘡是人體的正常構造，在人體當中扮演著緩衝的作用，並非一出現就是敗壞的組織型態，而當痔瘡病變時，就需要立即正視處理它

知名大腸直腸外科醫師賴依伶表示，痔瘡等級分為1-4級，第1級痔瘡在肛門口內，一般僅有輕微出血症狀，伴隨搔癢；第2級痔瘡在排便時會脫出肛門，但在排便後能自動縮回；第3級痔瘡在排便後需靠手往內推回；第4級痔瘡則是脫垂外露，無法再自行回推。

台劇「媽，別鬧了！」的陳玫玫(比莉) 媽媽，倒在廁所時，身旁的紙巾與馬桶都有大量的血跡，透過此劇畫面的顯示，賴依伶醫師推估此痔瘡級數應為須動手術治療的3到4級，若有相似症狀的患者，此時更不能再忽略拖延，需要趕緊就醫，以免病情加劇。

微創手術 低疼痛、小傷口、當天出院

想到要動痔瘡手術，許多人都會害怕漫長的恢復期、必須住院、傷口疼痛難耐、以及需要麻煩他人，失去病患的尊嚴，而這些都是傳統痔瘡手術的觀念；賴依伶醫師表示，新一代的微創痔瘡手術，僅針對有問題的患處處置，不傷及正常的肛門結構與其他組織，與傳統的痔瘡手術大幅度切除完整肌肉、黏膜造成傷口切割深、出血量大、疼痛不斷等作法大相逕庭，微創痔瘡手術除了加快病患術後恢復期、手術當天即可回家休養、換藥坐浴都可以自行處理，也大幅提升舒適度，讓病患更加有隱私與尊嚴，是許多罹患痔瘡民眾的新選擇。

合併治療 一次解決私密處問題

多數女性患者，在產後除了併發痔瘡問題，也會有所謂的私密處困擾，不僅排便出血、痔瘡脫垂，同時伴隨著陰道鬆弛、漏尿以及私密處暗沉等。賴依伶醫師進一步表示，兩者私密整形手術不衝突，可以同一時間進行治療，一般來說1到2小時便可以將內外痣、私密處問題解決，病患術後不必承受拆線時的二次疼痛。

術後照護、生活規律才是健康王道

知名診所賴依伶醫師最後叮嚀，痔瘡手術只是治療痔瘡的方法之一，想要擁有健康的生活，病患在痔瘡手術後，仍需充足休息、維持規律的運動生活、在飲食上也盡量清淡少油少鹽，才能減少痔瘡復發。

上述圖片取自於： https://www.youtube.com/watch?v=0at5bP0pr_k

【媽，別鬧了！Mom Don't Do That】片段

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54635

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