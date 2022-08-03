痛到無法忍、大小便失禁 「皮蛇」恐比長新冠難纏

帶狀皰疹的皮膚病灶痊癒後，疹後神經痛是常見的併發症；左起林口長庚兒童感染科教授級主治醫師陳志榮、台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎。（記者楊雅棠／攝影）

帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，根據台灣疾管署統計國人得到帶狀皰疹約三分之一。台灣疫苗 推動協會榮譽理事長李秉穎表示，帶狀皰疹的皮膚病灶痊癒後，疹後神經痛是常見的併發症 。

他說，雖有抗病毒藥物，但就算能抑制病毒，神經受傷仍難復原，且甚至可能比「長新冠」難纏，少數病患治療時間長達數月、數年；因此接種帶狀皰疹疫苗是最好的預防方式。

李秉穎說，帶狀疱疹的主要原因是水痘病毒再活化，因小時候得過水痘，水痘帶狀疱疹病毒終生潛伏在體內的神經節裡，等到年紀大、或是身體免疫功能比較差，無法抑制病毒時，潛伏的病毒就會伺機活化，沿著神經分布、蔓延發病，最終在表層皮膚冒出伴隨著劇烈疼痛的水泡。

李秉穎說，而「疹後神經痛」是帶狀疱疹最嚴重的併發症，因為病毒沿著神經感染，會對神經造成傷害。就算復原後的疱疹乾掉、結痂，但底層受損的神經可能依舊非常疼痛，「痛到讓人想自殺」。如果蔓延到其他神經，如顱眼神經、顏面神經或臀部附近神經，則可能影響視聽覺，甚至造成大小便失禁。

李秉穎表示，一生中至少有三分之一的機會會得到帶狀疱疹，而高齡對於帶狀疱疹是一個重要的危險因子，帶狀皰疹和疹後神經痛都是年紀越大越容易發生。另外長期使用化療藥物等免疫抑制劑等有免疫缺陷問題的患者，也是高危險群。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師陳志榮表示，過去針對帶狀皰疹接種的疫苗，是用小朋友接種的活性減毒水痘疫苗增加14倍劑量，保護力僅約五成。現在已有非活性疫苗問世，可達92%的保護力，且預防疹後神經痛達八成以上。建議50歲以上長者，或是免疫不全的18歲以上成人，可考慮自費接種帶狀疱疹疫苗；一劑約新台幣8000元，需接種兩劑，間隔兩個月。