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莫名背痛10年 竟罹僵直性脊椎炎

健康醫療網

26歲的Tina（化名）從高二起，就偶爾出現背痛、疲倦、腳部不適，但因症狀斷斷續續，加上曾是籃球校隊而單純認為只是運動傷害；直到出社會後，因擔任主管一職須久坐辦公室，在面臨各種高壓之下，她覺得背痛問題越發明顯，隨著時間一長陸續出現疲累、沒精神，眼睛乾、腳後跟不舒服等情形，但因症狀模糊，看了幾家醫院也未找出病因。後來Tina因爲胸悶、胸痛掛急診，直到走入風濕免疫科向醫師吐露心聲並進一步檢查後，才確診「僵直性脊椎炎」。

台灣新竹馬偕醫院過敏免疫風濕科醫師蔡文彬表示，僵直性脊椎炎是免疫疾病，簡單來說是自體免疫疾病發炎問題，症狀呈現會慢性的反覆發作，患者脊椎嚴重沾黏僵硬時，會如竹竿般無法彎曲，因此又稱為「竹竿病」，時間一久會造成嚴重傷害。患者常見於45歲以下的年輕人、但不是絕對，60歲以上的年長患者也偶爾有；患者性別上男性多於女性，16歲以上約3：1，16歲以下約10：1。

蔡文彬說，常見症狀上，患者最典型為下背痛（發炎性背痛），並可能延伸到臀部大腿，造成清晨痛醒（晨僵感），或是阿基里斯腱的腳後跟疼痛等，但常被誤會是運動傷害而延誤就醫，且不少患者因症狀較輕微，使用消炎止痛藥就感到改善而未進一步檢查。女性患者則更難察覺，因為疼痛症狀較不典型，例如下背部的症狀較少見，而頸部、肩部的疼痛、僵硬症狀較常見。加上一般人誤以為僵直性脊椎炎是男性的專屬疾病，更容易忽略女性症狀，讓延誤就醫的時間更長。

http://healthnews.com.tw/

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