延遲就醫 大腸直腸癌死亡率未來5年增15%

因延遲診斷大腸直腸癌患者，未來5年恐比以往增加15%死亡率。圖為示意圖。(圖：台灣衛福部台北醫院提供)

68歲黃先生苦於便祕 ，經檢查出糞便潛血、切除4公分瘜肉，持續追蹤。醫師表示，研究指出，因延遲診斷大腸直腸癌患者，未來5年恐比以往增加15%死亡率，呼籲民眾要定期追蹤檢查，及早治療。

黃先生便祕3個月，日前到台灣台中市豐原醫院肝膽腸胃科就診，經糞便潛血篩檢 呈陽性反應。腸胃科醫師林明賢安排大腸鏡檢查，發現大腸內有瘜肉病灶約4公分大，隨後黃先生進行內視鏡黏膜下剝離切除術，成功移除病灶。

林明賢表示，黃先生除了免於開刀的疼痛，透過病理切片檢查結果，瘜肉沒有發展成癌細胞 ，實屬萬幸。

林明賢提醒，部分民眾或許早已罹患大腸直腸癌，卻遲遲未到院篩檢或檢查，延誤診斷導致病情惡化才就醫，錯過了及早發現、及早治療的黃金時機。

根據研究指出，2020年因延遲診斷的大腸直腸癌病人，在未來5年可能比以往增加15%的死亡率。腸胃科主任何明印提醒，50至75歲民眾每2年最好做一次「大腸癌糞便潛血篩檢」；而高風險族群，如大腸癌家族病史者，一定要進行糞便潛血篩檢或進一步的大腸鏡檢查。至於曾患大腸息肉、有血便症狀、排便習慣改變、體重驟減的民眾，建議應接受大腸鏡檢查。