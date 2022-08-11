我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

延遲就醫 大腸直腸癌死亡率未來5年增15%

林佩均
因延遲診斷大腸直腸癌患者，未來5年恐比以往增加15%死亡率。圖為示意圖。(圖：台灣衛福部台北醫院提供)
因延遲診斷大腸直腸癌患者，未來5年恐比以往增加15%死亡率。圖為示意圖。(圖：台灣衛福部台北醫院提供)

68歲黃先生苦於便祕，經檢查出糞便潛血、切除4公分瘜肉，持續追蹤。醫師表示，研究指出，因延遲診斷大腸直腸癌患者，未來5年恐比以往增加15%死亡率，呼籲民眾要定期追蹤檢查，及早治療。

黃先生便祕3個月，日前到台灣台中市豐原醫院肝膽腸胃科就診，經糞便潛血篩檢呈陽性反應。腸胃科醫師林明賢安排大腸鏡檢查，發現大腸內有瘜肉病灶約4公分大，隨後黃先生進行內視鏡黏膜下剝離切除術，成功移除病灶。

林明賢表示，黃先生除了免於開刀的疼痛，透過病理切片檢查結果，瘜肉沒有發展成癌細胞，實屬萬幸。

林明賢提醒，部分民眾或許早已罹患大腸直腸癌，卻遲遲未到院篩檢或檢查，延誤診斷導致病情惡化才就醫，錯過了及早發現、及早治療的黃金時機。

根據研究指出，2020年因延遲診斷的大腸直腸癌病人，在未來5年可能比以往增加15%的死亡率。腸胃科主任何明印提醒，50至75歲民眾每2年最好做一次「大腸癌糞便潛血篩檢」；而高風險族群，如大腸癌家族病史者，一定要進行糞便潛血篩檢或進一步的大腸鏡檢查。至於曾患大腸息肉、有血便症狀、排便習慣改變、體重驟減的民眾，建議應接受大腸鏡檢查。

篩檢 便祕 癌細胞

上一則

久坐不運動罹糖尿肥胖症 醫用這個方法讓她變瘦

下一則

多吃多健康？破解蛋白質攝取4大迷思

延伸閱讀

華聯會 7日醫學講座暨家庭同樂日

華聯會 7日醫學講座暨家庭同樂日
懷念沙拉餐廳

懷念沙拉餐廳
痔瘡或大腸癌？出血顏色、頻率、出血量3指標分辨

痔瘡或大腸癌？出血顏色、頻率、出血量3指標分辨
大腸癌檢測 官方建議提早至45歲 游向陽醫師提醒成年人定期檢查

大腸癌檢測 官方建議提早至45歲 游向陽醫師提醒成年人定期檢查

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

喝什麼補水效果最佳？研究：水只排第10名

2022-08-09 00:30
（圖：健康醫療網提供）

背痛、腹痛要當心「癌王」八成確診已晚期

2022-08-04 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

不菸不酒50歲婦人罹肺癌 恐與「家中1物」有關

2022-08-09 01:00
台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰。（郭綜合醫院提供）

醫師提醒低鎂血症危害 這些食物富含鎂多吃可活得更美

2022-08-05 04:41
亞洲大學附屬醫院家醫科醫師劉又銘說，想要健康減重，不二法門仍是飲食控制、規律運動、改變生活型態，若是要以藥物進行減重，應諮詢專科醫師。（亞洲大學附屬醫院提供）

久坐不運動罹糖尿肥胖症 醫用這個方法讓她變瘦

2022-08-10 05:26
一名40多歲女性，打完第二劑AZ後出現左胸腫痛，甚至反覆化膿，經查發現是肉芽腫性乳腺炎，與疫苗無關不予救濟。（聯合報系資料照片）

40多歲女打完第2劑AZ 左胸腫痛、化膿 意外追出1疾病

2022-08-06 19:12

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題