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美腿冒小腫塊竟是惡性肉瘤 妙齡女急手術保命

許政榆
29歲的蔡小姐罹患惡性軟組織纖維肉瘤，醫師提醒，若摸到四肢、軀幹或頭頸部長出莫名硬塊腫瘤，應盡早就醫檢查，避免腫瘤擴大惡化。（圖：李秉侖提供）
29歲的蔡小姐罹患惡性軟組織纖維肉瘤，醫師提醒，若摸到四肢、軀幹或頭頸部長出莫名硬塊腫瘤，應盡早就醫檢查，避免腫瘤擴大惡化。（圖：李秉侖提供）

29歲的蔡小姐（化名）左大腿深處長出約4公分硬塊，原本要去醫院檢查卻剛好遇到疫情爆發，加上不痛不癢就沒特別在意，因此拖延了一年時間，沒想到左大腿的硬塊長大到8公分大，到醫院就醫經過切片檢查，發現竟是惡性軟組織纖維肉瘤，所幸並未轉移，經過手術救回一命。

收治個案的台灣新店耕莘醫院整形外科主任李秉侖表示，惡性肉瘤是癌症的一種，發生機率很低，大約只占所有癌症的1%，而且都是以無痛、慢慢長大的硬塊為表現，常常長在軀幹和四肢，容易被人忽略。且很高機率為惡性，更具侵犯性，若延遲治療轉移至肺部，極高機率因此喪命。

李秉侖表示，過去曾有一名70多歲男性患者，腿部也長出惡性軟組織纖維肉瘤，先前經其他醫師手術切除，但未將癌細胞切除乾淨，導致癌細胞轉移至肺部，且腿部腫瘤傷口潰爛，背部也長滿10多顆腫瘤，「這種情況醫療真的無能為力」，最後病人仍不敵病魔因而離世。

相較上述案例，蔡小姐算是幸運的個案。李秉侖說，蔡小姐的腫瘤沒有長太大，無需截肢，也沒有肺部轉移，經過手術，也順利將惡性肉瘤完全切除。但為確保癌細胞不轉移，包括腫瘤周邊的肌肉組織也一併切除，最後切除近15公分的腫瘤及肌肉組織，仍犧牲大面積腿部肌肉。

李秉侖表示，蔡小姐術後病理報告顯示腫瘤為低惡性度，也無需放射治療，只需每半年追蹤一次即可。不過切除患部正好是左大腿股四頭肌，屬於永久性功能缺失後遺症，經過復健後可以走路、上下樓梯需要扶手，但不能蹲下、站立、跑步等劇烈運動，影響腿部運動及爆發力功能。

李秉侖提醒，防範可怕的惡性肉瘤的最佳方式就是提早發現、盡早治療。平常如果摸到四肢、軀幹或頭頸部長出腫瘤、或者有快速變大的狀況，一定要盡快至整形外科專科醫師門診就診，接受專業醫師進一步的檢查治療，避免等到腫瘤惡化或轉移，造成生命危害。

29歲的蔡小姐（化名）左大腿深處長出約8公分硬塊，切片化驗為惡性軟組織纖維肉瘤，...
29歲的蔡小姐（化名）左大腿深處長出約8公分硬塊，切片化驗為惡性軟組織纖維肉瘤，經過手術切除，目前已穩定追蹤半年未復發。（圖：李秉侖提供）

腫瘤 手術 癌細胞

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