35歲婦每天小便50次、親熱時劇痛 患間質性膀胱炎

罹患間質性膀胱炎的包小姐指五年來因頻尿及解尿疼痛等問題，生活被搞瘋。（記者王昭月／翻攝）

35歲包小姐五年前起頻尿，每天狂上廁所40、50次，晚上睡不安寧，最後乾脆在房間放尿壺就近解決；更困擾的是和丈夫親熱到一半想尿尿，打壞情趣，生活大亂。

後來她到台灣高雄醫學 大學附設醫院求診，查出是「間質性膀胱炎」，經「私密處保健團隊」合併使用膀胱擴張術及震波治療，約三個月大幅改善，她如釋重負地說：「做夢也沒想到這種病能治好。」

受頻尿問題困擾的包小姐現身說法，指自己先前不到五分鐘就想上廁所，解尿時尿量少又痛如刀割，五年來從未睡好，出門時不敢喝水，半夜裡情緒崩潰偷哭。

包小姐四處求醫，有的說是腎虛或者是婦科方面的疾病，無法有效改善，讓她整個人快瘋掉。

今年4月，包小姐找上高醫，經過三個月治療獲改善，以前白天跑廁所4、50次，晚上起來七、八次；現在白天平均兩到三小時才上一次廁所，私密部位也不再因為解尿而痛不欲生。

「這個疾病也影響性生活」，包小姐表示，過去曾和丈夫親熱到一半時想上廁所，蹲馬桶老半天卻解不出，老公還問她：「怎麼上廁所那麼久？」後來包小姐怕夜間上廁所沖水吵到人，乾脆在房間放夜壺，但狀況仍無法改善。

高醫婦產部長龍震宇說，「間質性膀胱炎」可能因壓力、情緒、免疫力 下降及感染等問題致膀胱黏膜缺損。

患者除膀胱不自主收縮導致急尿、頻尿、夜尿甚至尿失禁，漲尿時還會下腹疼痛，生活品質差，解尿時恥骨部位會悶痛，嚴重時甚至會憂鬱。

罹患間質性膀胱炎的包小姐，做了膀胱擴張術合併低能量體外震波約三個月後，頻尿情形大幅改善。（記者王昭月／翻攝）

據統計，女性罹患該疾病者約是男性的3至4倍，據台灣研究，盛行率約10萬分之18，好發於30歲到50歲婦女，停經婦女機率少一些。

龍震宇表示，目前病人採藥物治療效果微弱，採用膀胱鏡水擴張及注射PRP (高濃度血小板血漿)，合併低能量體外震波治療，能有效改善。