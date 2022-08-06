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70歲婦定期追蹤 C肝家族首位治癒

邱宜君
C肝患者要耐心吃藥，並定期到醫院追蹤。(Getty Images)
C肝患者要耐心吃藥，並定期到醫院追蹤。(Getty Images)

70多歲婦人獨居在山上，她的丈夫和三個孩子都因肝病離世，為避免觸及傷痛，也罹患肝炎的她對疾病一直置之不理。去年衛生所人員登門拜訪，耐心勸她接受免費篩檢和藥物治療，阿嬤深受感動，耐心吃藥、定期到醫院追蹤，翻轉命運，成家中第一個「C肝治癒者」。

苗栗苑裡鎮、台中后里區、雲林元長鄉、嘉義縣義竹鄉、高雄市梓官鄉，是台灣C型肝炎潛勢風險等級最高的五個偏遠鄉鎮，又以苑裡鎮是重中之重。苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，靠山的十個里有六里C肝盛行率逾20%，每五人就有一人罹患C肝。

台灣肝病學術防治基金會過去三年多與當地衛生所、醫院、村里長聯手，主動把病人找出來。苑裡衛生所主任劉星照指出，2019年到今年3月底共篩檢6629人，找到369人有C肝病毒在身，其中334人願意加入治療計畫，包括這名阿嬤。李綜合醫院總裁李順安說，苑裡是他的家鄉，他有生之年，要把C肝對鄉親的損害降到最低。

台灣肝基會總執行長、台大醫學院名譽教授楊培銘表示，苑裡鎮十個里篩檢涵蓋率約五到六成，現在目標是先在未篩數最少的石鎮里、蕉埔里執行「微根除計畫」，再慢慢拓展到其他里。希望最終幫助所有尚未做過B、C型肝炎篩檢的45至79歲民眾，都取得妥善的檢查和治療，讓苑裡從C肝高風險地區除名。

楊培銘表示，台灣目標2025年40萬名C肝人口80%完成治療，目前還有25萬人要找出來。截至今年6月，已有14萬人接受治療，剩下11萬人的缺口，要是再不加快腳步，2025年恐怕很難達標。

楊培銘提醒，治癒代表身上驗不到病毒，但血中C肝抗體仍會存在10到20年。如果民眾完成治療後，健康檢查抽血看到有C肝抗體，也不需要驚慌、以為沒有治好，只要病毒量不存在，那仍然是「完治」。

篩檢 醫學

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