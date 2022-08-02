走路走不遠就想休息？當心脊椎退化 生活品質打折扣

（圖：健康醫療網提供）

台灣南投務農人口眾多，不但是農業大縣，人口老化程度也高，當地脊椎退化問題相當嚴重，光是南投草屯佑民醫院，一年就收治4、500人接受脊椎手術 ，尤其以脊椎骨刺及椎間盤突出為大宗。

南投草屯佑民醫院脊椎外科主治醫師黃裕涵指出，門診中最常見的是脊椎退化造成脊椎骨刺增生，或是姿勢不良、工作意外造成椎間盤突出，輕微者會有下背痛的困擾，嚴重會產生坐骨神經痛，甚至肢體無力，造成患者無法久坐久站，常常走路不到10分鐘就得休息，不但無法工作，生活品質也大打折扣。

微創手術如標靶治療 提高安全性

黃裕涵醫師表示，大多數脊椎疾病可以透過藥物、復健治療，如果治療效果不好，或神經壓迫出現不可逆的神經症狀，可考慮接受手術；而手術治療最重要是不能傷害神經，主流的微創手術搭配導航系統，以及術中神經監測輔助，可大幅提升安全性。

微創手術就像標靶治療，能精準解決病灶並保留正常組織及背部肌肉 ，幫助病人加速復原、預後也比較好。此外，微創手術可以減少破壞，術後大量使用水沖洗傷口及血塊，減少後續發炎、疤痕增生，以及神經沾黏發生。

蟹足腫體質 須注意神經沾黏發生

大部分患者在術後症狀都能獲得改善，但少數在2到3個月後，又會出現下背疼痛、麻痛等不適，通常都是神經沾黏所引起。以椎間盤突出為例，手術清除不正常組織後，癒合過程中肌肉、韌帶等組織，會覆蓋於暴露的神經表面，進而產生纖維化的疤痕組織，並與神經產生牽扯。

黃裕涵醫師指出，神經沾黏發生率與傷口大小、術中出血量，或是術後血腫過大，以及蟹足腫的體質有關；雖然不一定每個人都會發生，但若不幸再次手術，發生沾黏會大幅增加手術困難度及損害神經的風險。

再次手術不困難 4種情況建議防沾黏

黃裕涵醫師分享，曾收治一名椎間盤突出患者，曾於外院接受微創手術，但術後因工作需求持續搬重物，6個月後椎間盤突出再度復發。所幸，這名患者首次手術有使用防沾黏凝膠，再次手術時未發生神經沾黏，非常順利完成手術。

黃裕涵醫師補充，早期預防神經沾黏，會使用自體脂肪或止血棉片覆蓋神經表面，但效果並不理想；目前的防沾黏產品多元，具有流動特性的防沾黏凝膠，能覆蓋神經表面形成天然屏障，並阻隔發炎反應，有效降低神經沾黏的發生。

若是經濟許可、手術範圍較大、手術時間較久，或是蟹足腫體質者，神經沾黏發生率高，建議使用防沾黏凝膠。

減輕脊椎負擔從年輕開始

根據文獻統計，60歲以上高達8到9成有脊椎問題。黃裕涵提醒，人是直立動物，不只脊椎支撐身體，肌肉也承擔了部分重量，但隨著年齡增長，肌肉跟著老化、流失，脊椎增加負荷進而骨刺增生、黃韌帶肥厚，椎間盤也變硬，造成神經壓迫症狀，建議從年輕養成運動習慣，增加背部及腹部等核心肌群的力量，幫助減輕脊椎負擔，也要盡量避免搬重物、彎腰、久站及久坐的行為。

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資料來源：健康醫療網

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