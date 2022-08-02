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打鼾不「性」福？睡眠呼吸中止共病 恐引發性功能障礙

健康醫療網／賴欣平報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

據台灣睡眠醫學學會估計，台灣整體人口中，患有阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea, OSA）者，保守估計達70至80萬。大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪醫師提醒，民眾普遍認為打鼾是正常的事，然而，打鼾者約有半數患有阻塞型睡眠呼吸中止症，其風險除了呼吸無預警中斷之外，還來自於長期「缺氧」所引發的共病。除了大家熟知的心血管、內分泌、神經、消化和泌尿系統相關疾病，如三高、胃食道逆流等等，「性功能障礙如陽痿及早洩」也是未經治療睡眠呼吸中止患者的常見病症。

睡眠呼吸中止不治療 性功能障礙風險增高

「缺氧」是百病之源，黃俊豪醫師指出，阻塞型睡眠中呼吸中止的缺氧可能導致自律神經失調，交感神經過度亢奮，增加動脈硬化風險，同樣也會影響陰莖海綿體的動脈充血功能，因而導致性功能障礙風險增加，造成性生活品質、性慾和親密感降低。

黃俊豪醫師團隊在過去一年，分析臺灣健保資料庫18歲以上罹患睡眠呼吸中止症的成年患者的數據後發現，睡眠呼吸中止症男性患者若接受手術治療的話，可降低21％未來發生勃起功能障礙（Erectile dysfunction, ED）的風險，此研究近期也發表於國際男性醫學期刊《Andrology》。

同時上海交通大學醫學院附屬上海總醫院亦發表研究指出，OSA合併ED的患病率會隨著睡眠呼吸中止低通氣指數（AHI）、年齡、身體質量指數（BMI）等因素增加而提升；即OSA患者AHI值每小時增加1次，合併ED的患病率會增加2.818倍；若為重度OSA患者患病率更可高達3.706倍；而50歲以下的OSA患者也會隨年齡逐漸增加而增高ED患病率。

【延伸閱讀】

睡眠呼吸中止症共病多　合併胃食道逆流嚴重程度加倍！

睡眠呼吸中止症共病多　「脖圍358」超標增風險

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54638

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