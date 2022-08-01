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熬夜晚睡男子夏天猛灌手搖飲 口破腹瀉竟是中風警訊

記者徐如宜／高雄報導
高市聯醫中醫科醫師李育權提醒民眾，夏季室內外的溫差變化，更是中風的高危險因子。（高市聯醫提供）
高市聯醫中醫科醫師李育權提醒民眾，夏季室內外的溫差變化，更是中風的高危險因子。（高市聯醫提供）

台灣高雄一名男子熬夜晚睡，天熱狂灌手搖飲和冰品，口破、腹瀉也不在意，身體不適送醫才發現是右腦血管梗塞。中醫建議可透過中醫清肝熱配合補氣養陰方式調理，預防憾事發生。

高雄市立聯合醫院中醫科提醒民眾，過去大家熟知冬季低溫會增加中風的機率，但其實夏季室內外的溫差變化，更是中風的高危險因子。

一名45歲男性身體平常沒有什麼病痛，有運動習慣，每到夏天工作旺季時，就必須晚睡、熬夜；天氣熱總習慣來杯冰冷的手搖飲或冰品消消暑氣，偶爾口破、腹瀉也不以為意。直到日前起床時，突然發現左手擠牙膏沒力氣，漱口還會漏水，趕緊到醫院就診才發現右腦血管梗塞。

高雄市立聯合醫院中醫科醫師李育權表示，夏天進出冷氣房的瞬間，溫差常常超過十度以上，對周邊血管收縮和自律神經調節心跳、血壓的能力，都是一大挑戰；更不用說天熱流汗多，身體水分流失使得血液濃度上升，工作壓力情緒抑鬱，伴隨勞累的累積形成肝火上炎的體質。在暑氣外襲下，飲食不當內生痰濕，這是「暑濕」造成氣陰兩虛兼夾肝火，使得經絡阻塞的中風。

李育權指出，特別是夏季需要長時間戶外工作者，像司機、郵差、工人等，還有壓力大、常熬夜者，近期常出現口乾、口苦、眼睛易乾澀、突發耳鳴或是排便狀況不正常，建議透過性味酸、甘的藥物養陰生津，同時酸性藥物也有收斂火氣的效果。中藥常用五味子和麥門冬的組合，作為益氣生津的基礎。古籍記載五味子有「大益五臟之氣」的功效，當夏天感到困乏無力時，以五味子配合其他中藥服用，能使人精神變佳。

現代藥理研究顯示五味子對身體許多臟器有助益，對心血管能改善心肌的營養，有強心、降壓的效果。在腦部能活化神經系統，延緩組織的老化，並且調整免疫機能，也能抑制肝細胞的損傷，甚至還有促進生殖系統的功能。高市聯醫中醫科專業調配的養氣飲，便是以五味子、麥門冬為基底，加上較平和的黨參、刺五加補氣，以及枸杞補益肝腎、甘草清熱解毒，經醫師診視處方後，可作為夏日保健養生的選擇。

高市聯醫中醫科養氣飲，由五味子、刺五加、紅棗、甘草、黨參、枸杞、麥門冬組成。（高...
高市聯醫中醫科養氣飲，由五味子、刺五加、紅棗、甘草、黨參、枸杞、麥門冬組成。（高市聯醫提供）

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