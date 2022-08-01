三酸甘油酯超標53倍 40歲婦人急性胰臟炎險害命

醫師陳鄭弘堯說明，這名越南籍新住民經檢查有最重度脂肪肝、胰臟腫脹，但沒有膽結石。（台中澄清綜合醫院中港院區提供）

一名嫁到台灣10多年的40歲越南 籍新住民有高血脂沒控制，加上夜班、三餐外食，日前感到上腹悶痛，連兩天嘔吐，誤以為腸胃發炎，送急診才發現是三酸甘油酯超標為正常值的53倍，引發急性胰臟炎，還引發酮酸中毒症、呼吸衰竭緊急送加護病房，所幸經院方處置得宜，住院7天治療後康復出院。

澄清綜合醫院中港院區胃腸肝膽科醫師陳鄭弘堯說，急性胰臟炎易被誤為胃發炎而延誤醫治，70％胰臟炎屬輕症，若病況嚴重，恐造成胰臟囊腫或壞死、感染或功能損害，還可能合併器官衰竭、呼吸衰竭、腎衰竭、休克等，不能小看其殺傷力。

陳鄭弘堯建議，有酗酒習慣、有結石及高三酸甘油酯偏高等高危險群，一定要戒酒、控制飲食、降低三酸甘油酯，尋求胃腸肝膽科醫師專業診治。

陳鄭弘堯說明，這名越南籍新住民身高156公分、體重75公斤，急診抽血檢查發現三酸甘油酯數值竟高達8000mg/dl，是正常值的53倍（正常約150mg/dl以下），胰臟發炎指數 高達1946合併腎功能異常，且白血球、血紅素、血糖指數都高於正常值，收治住院治療觀察。

這名越南籍新住民在住院時，病情急轉直下，因體內胰島素分泌嚴重不足而致酮酸中毒症、呼吸衰竭、血紅素下降而緊急送加護病房，確診為急性胰臟炎合併後腹腔出血。

陳鄭弘堯指出，她的胰臟急性發炎應是破表的三酸甘油酯指數肇的禍。據醫學 臨床經驗，胰臟炎發作機率，若三酸甘油酯數值超過1000mg/dl就有5％風險；若超過2000 mg/dl則升高恐達20％，極可能會發生急性胰臟炎，不僅疼痛指數高，且有致命風險。

陳鄭弘堯說明，急性胰臟炎的好發原因，通常與膽結石和酗酒有密切關係，但這名越南籍新住民經腹部超音波檢查，沒有膽結石，本身也沒有酗酒，研判與糖尿病、罹患「代謝性三酸甘油酯過高症」沒有控制好，加上肥胖、脂肪肝等問題集於一身，是誘發急性胰臟炎的高風險族群。