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胸悶、吸不到氣、臉色蠟黃 缺鐵性貧血要補鐵

李成蔭
嚴重貧血可能導致頭痛暈倒、胸悶胸痛、心跳加速、身冒冷汗，稍微動作便容易痙攣。（Getty Images）
嚴重貧血可能導致頭痛暈倒、胸悶胸痛、心跳加速、身冒冷汗，稍微動作便容易痙攣。（Getty Images）

一名42歲的陳小姐近日覺得胸悶，稍動就不舒服，就醫診察發現血色素（血紅素）低下，為缺鐵性貧血，補充鐵劑後症狀已經改善。

台北慈濟醫院家醫科劉子弘醫師建議，民眾若懷疑自己貧血，可就醫確認程度及病因，若為缺鐵性貧血，也可多攝取含鐵質量較高的食物。

陳小姐近日覺得胸口很悶、吸不到氣，稍微活動就覺得全身不對勁，懷疑自己心臟出了問題，經醫師詢問後表示自己每次的月經量相當大，來經第二天用上10多片衛生棉還會滲漏，劉子弘診察時也發現患者臉色蠟黃，眼結膜、指甲蒼白，懷疑為貧血，因此安排抽血檢查。

劉子弘表示，診察發現陳小姐血色素低下，僅有7.8 g/dL，鐵蛋白明顯不足，而婦科超音波檢查結果則無明顯異常，診斷為缺鐵性貧血，予以鐵劑補充，治療一個半月後，症狀大幅改善，目前已經能夠恢復日常活動。

劉子弘說明，若紅血球數量或紅血球中的血紅素過少，造成人體輸送到全身的氧氣不足，即是所謂的貧血，一般會以血液中的血紅素來定義，成年男性低於13.0g/dL、女性低於12.0g/dL即為貧血，其中也有急性、慢性與輕重之分。

劉子弘指出，貧血類型中，缺鐵性貧血是相對常見的一種，懷孕、營養不良、腸胃道出血、經血過多、痔瘡等都是風險因子；輕微的貧血可能沒有任何症狀，或僅是容易疲勞虛弱、頭暈氣喘；較為厲害時，皮膚可能會變得蒼白發黃、手腳冰冷；嚴重貧血則有可能導致頭痛暈倒、胸悶胸痛、心跳加速、身冒冷汗、稍微動作便容易痙攣等危急反應。

劉子弘表示，臨床上缺鐵性貧血，常見原因為女性經血過多，而男性或停經後女性若有缺鐵性貧血，則可能懷疑有腸胃道出血狀況，得安排鏡檢處置，以排除腫瘤或潰瘍；痔瘡出血或血尿嚴重的狀況，也可能導致缺鐵性貧血；鐵質不足一般會以口服鐵劑治療，待血紅素回復正常後，通常還是要再補充鐵劑約四至六個月，以恢復身體所需的儲存量，服用時搭配維他命Ｃ，則可促進鐵的吸收。

劉子弘建議，除就醫外可攝取鐵質含量較高的食物，包含顏色較深的蔬菜、穀類或堅果，比如紫菜、可可粉、紅莧菜、黑芝麻、紅豆、菠菜、豆腐、五穀米或葡萄乾等。（李成蔭）

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