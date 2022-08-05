這3招 改善惱人腋下體味 夏天更清爽

炎炎夏日，有多汗症或狐臭的人容易汗流浹背，會更加困擾。（Getty Images）

炎炎夏日，出門在外免不了汗流浹背，特別是有多汗症、狐臭困擾的人，每到夏天總得忍受止不住的汗水和體味，不僅影響社交生活，更打擊自信，然而多汗和狐臭究竟是怎麼形成的？有什麼辦法能夠解決？

腋下問題多為遺傳

台灣醫美診所院長沈若蘭表示，其實狐臭和多汗症大部分源自遺傳，如果父母雙方都有這些症狀，遺傳到下一代的機率高達近八成。而狐臭和多汗症其實是不同症狀，前者是因大汗腺釋出含有蛋白質 和脂肪酸的分泌物，經細菌分解後產生偏鹹、刺鼻異味；後者則是小汗腺大量分泌汗水，當中的蛋白質在肌膚上被細菌分解產生酸臭味。

沈若蘭進一步指出，若想改善腋下困擾其實有多種方式，效果較持久的是微波熱能和頂漿腺螺旋刀刮除手術 ，因為微波熱能不會留疤，所以成為近年來的熱門療程，另外還有肉毒桿菌注射，也能達到止汗效果。

1.微波熱能

這是一種非侵入式的治療方式，透過探頭傳遞熱能到腋下深層的皮膚和皮下脂肪交界處，能破壞並消除汗腺，免去侵入式手術疤痕的困擾。

2.肉毒桿菌素

在腋窩局部注射肉毒桿菌，可以暫時緩解腋下多汗症狀，但因每個人身體狀況、代謝速度不同，需要定期施打才能維持效果。

3.頂漿腺螺旋刀刮除手術

利用旋轉式刮刀伸入腋下的小切口，將位於真皮層、皮下脂肪層之間的頂漿腺刮除，並用導管吸出殘留物，術後頂漿腺數量和分泌物都會減少，效果約可達八成左右，但需要照護傷口，也可能會留疤。

雷射除毛省時、減感染

沈若蘭說，曾有位模特兒因腋下問題來找她諮詢，明明已經勤加清潔、試過各種止汗芳香噴霧，但效果還是有限，每到夏天外出工作時，都得留意腋下是否留下汗漬。

她藉由非侵入式的微波熱能治療，終於讓她的腋下找回清新乾爽，而且因為沒有傷口、不會留疤，所以能立即返回工作岡位，拍照時也能盡情擺pose，不必再為腋下問題難為情。

醫美診所主治醫師周奕慧則表示，如果腋下問題沒有上述明顯，但想保持腋窩潔淨舒爽、省下在家手動除毛的時間，可以透過雷射除毛破壞毛囊細胞、抑制毛髮生長，這種方法不僅能讓除毛更徹底，相較於刀片除毛，也能減少皮膚發炎、感染機率。

不過她表示，為了能完整接收雷射光能量，除毛前必須保留毛根、不能自行剃毛；另外，不管施作任何療程前，都建議選擇具合格認證和專業醫師的診所，以確保能美得安全又放心。

（本文由「健康醫療網」提供 http://healthnews.com.tw/ ）