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出現不尋常黑色斑點要注意 小心是皮膚癌

呂慧瑜
60多歲婦人經診斷為早期皮膚癌，經嘉義長庚醫院皮膚科主任何宜承進行根除切除手術，未再復發也未留疤痕。（圖：嘉義長庚醫院提供）
60多歲婦人經診斷為早期皮膚癌，經嘉義長庚醫院皮膚科主任何宜承進行根除切除手術，未再復發也未留疤痕。（圖：嘉義長庚醫院提供）

天氣炎熱，皮膚若出現不尋常黑色斑點要注意，恐爲皮膚癌。一名於戶外從事農業生產工作的60多歲婦人，嘴巴上旁邊出現類似黑痣，經多次治療黑色斑點仍很頑強長回，經醫師檢查，診斷是皮膚癌，所幸爲病灶早期即時進行根除切除手術，目前術後未再復發也未留疤痕。

依據台灣衛福部公布資料，皮膚癌為十大癌症死因之一，且有逐年增加的趨勢，因此民眾仍然不可輕忽皮膚癌的發生，以流行病學的觀察，住在赤道附近比住在高緯度地方其皮膚癌的發生率較高。

台灣嘉義長庚醫院皮膚科主任何宜承指出，台灣人好發的是肢端痣型惡性黑色素細胞瘤，而發生於足底的惡性黑色素細胞瘤則是所有惡性黑色素細胞瘤中預後最差的，台灣多數惡性黑色素細胞瘤病人被診斷確定時，均屬於疾病晚期，常合併有局部皮膚轉移或淋巴轉移。

如何早發現不尋常的皮膚癌黑色病灶？何宜承舉例，比一般鉛筆寬還大的時候，請盡速就診檢查，而日常自我評估方法爲形狀不對稱、四周不規則、顏色不均勻及病灶逐漸變大，就需就醫檢查。

腳底是好發惡性黑色素細胞瘤部位，何宜承說足底容易在自我檢查時忽略，原則每年或每半年定期在穿衣鏡前，將全身上下皮膚自我詳細瀏覽，有疑問時請皮膚科醫師複查，爲防治惡性黑色素細胞瘤的最佳方法。

皮膚若出現不尋常黑色如鉛筆頭大的斑點要注意，恐爲皮膚癌。（圖：嘉義長庚醫院提供）
皮膚若出現不尋常黑色如鉛筆頭大的斑點要注意，恐爲皮膚癌。（圖：嘉義長庚醫院提供）

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