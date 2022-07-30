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驚悚 確診遭病毒攻擊 5歲童眼睛遭「蛇」繞一圈

記者林佩均／台中報導
台中市一名５歲男童上月底確診，退燒後眼睛周圍竟出現帶狀皰疹，「皮蛇」繞眼睛一圈，家屬趕緊送醫治療。（台中童綜合醫院提供）
台中市一名５歲男童上月底確診，退燒後眼睛周圍竟出現帶狀皰疹，「皮蛇」繞眼睛一圈，家屬趕緊送醫治療。（台中童綜合醫院提供）

台灣台中5歲男童上月高燒確診，用藥退燒後，家屬發現男童雙眼周圍竟出現紅腫與皰疹，趕緊就醫。院方診斷，確定為帶狀皰疹(俗稱皮蛇)，男童確診造成免疫力低下，誘發皰疹，經住院療養，本月初回診男童已康復，皮膚症狀恢復良好。

童綜合醫院上月底收治該名男童，小兒科醫師高佳慧表示，兒童感染新冠肺炎除可能出現MIS-C（兒童多系統發炎症候群）症狀，因染疫導致免疫系統下降，容易誘發帶狀皰疹、抽筋等。

影片來源：聯合新聞網

高佳慧表示，個案男童帶狀皰疹出現在臉部三叉神經節部位，神經癢痛外，也影響視力。進一步了解，原來男童以前也長過帶狀皰疹，同樣在眼睛周邊，高提醒，人體一旦感染帶狀皰疹病毒，痊癒後病毒仍會潛藏在人體神經節，與人體共存。

而存有帶狀皰疹的人體，容易因免疫力低下而誘發，例如個案男童新冠肺炎確診，造成免疫力下降，讓皰疹病毒復發在眼睛周圍。

高佳慧表示，50歲以上中老年人好發「皮蛇」，主要發生在秋、冬季節交替季節，因為感染帶狀皰疹病毒後，水皰沿著神經節部位群聚擴散，患部會出現癢痛、就像一條蛇的鱗片，水皰沿著神經節出現。

預防帶狀皰疹病毒感染，高佳慧提醒，應落實戴口罩、勤洗手、不共食、避免肌膚接觸，幼童在1歲時接受水痘常規疫苗施打，50歲以上長輩建議打一劑皰疹病毒疫苗預防感染。

台中市一名５歲男童上月底確診，退燒後眼睛周圍竟出現帶狀皰疹，「皮蛇」繞眼睛一圈，...
台中市一名５歲男童上月底確診，退燒後眼睛周圍竟出現帶狀皰疹，「皮蛇」繞眼睛一圈，家屬趕緊送醫治療。（台中童綜合醫院提供）

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