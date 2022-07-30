夏天感冒也會喉嚨痛 如何與新冠區分？

(取材自健康醫療網)

暑假外出除了做好防疫外，也需注意夏天感冒、中暑以及腸病毒等，尤其夏天感冒和新冠肺炎 有部分症狀相似，容易出現讓人擔憂的喉嚨痛症狀，臺北醫學 大學附設醫院家庭醫學科陳宥達醫師特別提醒，從營養和水分的補充做起，也可以使用枇杷膏，來舒緩喉嚨，守護呼吸道第一道防線，安心出遊也放心享受假期。

疲倦無力體溫升 是中暑還是夏天感冒？

炎夏氣溫動輒攝氏37甚至38度，室外高溫悶熱，一進到室內冷氣房，只要與戶外相差5度以上，就很可能引發夏天感冒。陳宥達醫師表示，主要是因為日曬時皮膚毛細孔會擴張幫助散熱，容易大量流汗，進到室內，溫差使得毛細孔迅速收縮，身體一時無法快速調節與適應，可能導致汗出不來、身體無法排熱，甚至引發鼻塞、流鼻涕、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀。

夏天感冒水份若補充不足，容易造成口渴、呼吸道黏膜乾燥甚至疼痛，血液也會較濃稠，導致到達大腦的血液供應不足，進而引發頭痛、頭暈、疲倦和小便量少色黃。中暑主要是因體內熱氣悶住，導致散熱不佳，會出現身體發熱、體溫升高、疲憊、四肢無力等症狀，不會出現其他呼吸道症狀。

常聽到新冠確診者有喉嚨痛如刀割的症狀描述，而夏天感冒也經常伴隨著喉嚨痛，從一開始多出現鼻咽部癢且不適，鼻涕偏水狀再變濃稠，繼而出現口乾、咳嗽、喉嚨痛與發熱等；感染新冠病毒也會咳嗽、喉嚨痛、鼻塞及流鼻水，差別在於新冠病毒多侵犯下呼吸道，較可能造成確診者喉嚨痛極為嚴重，且恢復後可能有腦霧等長新冠症狀。

遠離喉嚨痛 從營養、補水做起

無論夏天感冒或新冠肺炎，如何舒緩喉嚨不適皆是大眾很關注的議題，陳宥達醫師指出，保護第一道防線，由外而內和由內而外都要做到幾個重點：

避免重口味食物：太油或太辣等重口味食物會加重疼痛感，可吃些偏冷的柔軟食物，達到緩解喉嚨發炎的作用，就像冰敷一樣，包括豆花、果凍或枇杷膏沖水都很適合。 多補充營養素：在營養方面，可多補充維他命A、B、C、D等，其中維生素C可以強化鼻子咽喉及上呼吸道的黏膜細胞健康，並保持濕潤。 攝取充足水分：充足的水份也非常重要，由於天氣炎熱，水份不足會影響黏膜功能，尤其會使新冠確診者復原期變長，而即便沒有確診，在缺少水份的情況下，也很容易受病菌侵襲，因此建議一天水分攝取量至少要2000c.c.，倘若出現尿液變黃或嘴巴乾澀，代表有缺水情形，則需每天補充2500~3000c.c.的水。

枇杷膏加開水飲用 滋潤喉嚨

如果平時經常水份攝取不足，又伴隨著呼吸道黏膜受損或喉嚨痛，可以考慮在白開水中加入枇杷膏。

枇杷膏裡面的天然麥芽糖和蜂蜜，能達到和緩滋潤的作用，有助於緩解喉嚨不適。 枇杷膏成分內也含有天然植物的黃酮類萃取物天然且可舒緩喉嚨不適症狀，同時調節保護力。

對於家中比較不喜歡喝水的孩童，也可以在水中加入一點兒童枇杷蜜，適合2~12歲小朋友食用，不僅可以補充維生素C，口感也自然溫和，在與疫情 共存的環境下，亦可替孩子調節免疫。

最後，陳宥達醫師叮嚀，天氣炎熱更應避免室內外溫差過大，且要維持身體機能，水份一定要足夠，如有身體不適及用藥問題，建議諮詢醫師、藥師專業意見，面對疫情仍不能鬆懈，注意營養素的補充，維持良好免疫力，方能遠離病毒的威脅。

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資料來源：健康醫療網

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