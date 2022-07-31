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大腦生病了？1分鐘速測「思覺失調症」前趨症狀

健康醫療網／記者楊艾庭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

新冠疫情侵擾，遠距工作和上課、居家隔離，讓許多人在家的時間大幅增加，相對衍生出更多的家庭衝突，甚至加重原本精神疾病的病情。或許，也可能像電影《瀑布》中、賈靜雯飾演的女主角羅品文一樣，居家隔離期間與女兒的一次次爭執、情感撕裂，追根究底才發現是思覺失調症。

早期發現與治療是關鍵

思覺失調症起源於「大腦生病了」，為了讓大眾更瞭解思覺失調症，台灣精神醫學會分享思覺失調症的15大前趨期症狀，鼓勵民眾透過簡單評估，及早發現大腦生病警訊，進而勇敢就醫，把握發病最初的5年黃金治療期，參考國際與本土治療指引，優先考慮使用長效針劑，持續穩定大腦功能，搭配心理、社會與精神復健治療，也有機會翻轉思覺失調的人生，回歸正常社會生活。

6成病友用藥不規律 早年死亡風險增3倍

台灣精神醫學會蔡長哲理事長表示，思覺失調症是一種因大腦生病，造成「思考能力」與「知覺功能」失調的精神疾病。在台灣，思覺失調症病友約有14萬人，盛行率約0.6％，如果未能及早且持續的治療，反覆的急性發作，將使大腦功能持續惡化，不僅失序的行為易造成家庭與親友關係緊繃和衝突，病友早年死亡率更是正常人的2-3倍。

然而，臨床發現病友與家屬常對思覺失調症缺乏病識感，甚至誤認為中邪而耽誤正確的治療。即使接受治療，健保署資料顯示仍有高達6成病友服藥不規律，且隨著中斷用藥的時間越長，病友復發與再住院的比例也越高。

把握5年黃金治療期

台灣精神醫學會陳亮妤秘書長表示，思覺失調症的每一次發病都會對大腦造成不可逆的損傷，病友應把握發病後的最初5年黃金治療期，積極配合醫囑規律用藥。目前治療藥物有口服和針劑兩種，如果口服藥常常中斷或效果不佳，治療指引皆建議考慮長效針劑，不但可以提升用藥順從性、降低用藥中斷率，也能減少復發機率，降低4成急診風險、6成住院風險、約6成4的半年內再住院風險，以及4成死亡風險。

15個前趨症狀 1分鐘快速測

至於如何及早發現大腦生病的警訊呢？蔡長哲理事長表示，台灣精神醫學會最新公布的《發展我國精神醫療早期介入及長效針劑臨床指引》，分享了「疑似精神病前期簡易自填量表」，民眾可以透過以下15個問題幫自己或親友做評估，只要合計有8題（含）以上回答「是」，或3題（含）以上且3題中有第1、2、15任一題答「是」者，代表可能是思覺失調症的警訊，建議盡快諮詢精神科醫師，以利早期發現，早期治療。

【延伸閱讀】

思覺失調症把握5年黃金治療期　也有機會能回歸正常生活

讓精障病友早日回歸社會　「日間照護病房」助職涯發展

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54623

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