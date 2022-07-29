誤吞巴克球再一起 醫開刀從1歲男童腸子取出8顆

1歲7個月大男童誤吞具有強磁力的巴克球，醫師從男童體內取出8顆巴克球與腸體。（童綜合醫院提供）

台灣台中市一名1歲7個月大男童，持續三天出現嘔吐症狀，且不願意吃東西，就醫發現，男童吞入8顆磁力超強的巴克球，X光顯示已糾結纏繞成一團，造成腸阻塞，醫師團隊緊急開刀、切除取出，男童一周後出院，重展笑顏。

王姓男童家屬發現男童近日出現嘔吐症狀，喜愛的食物也不想吃，趕緊送童綜合醫院急診室就醫，醫師診療並進行X光檢查，發現小腸有異物，會診小兒外科主任郭敏勇與一般外科醫師張孟浩，再進行斷層掃瞄檢查，研判男嬰小腸內不只1顆的圓形異物，並且已經造成腸阻塞，緊急進行手術 。

影片來源：聯合新聞網

郭敏勇進行阻塞部位的小腸切除手術，異物取出發現，原來男童吞了8顆巴克球，因為巴克球的超強磁性造成小腸的空腸與迴腸吸附在一起，並且在腸道間形成廔管，所幸沒有造成腸液外漏或腹膜炎等嚴重情況。男童術後恢復良好，住院一周後返家休養。

張孟浩表示，許多民眾買巴克球回家當益智玩具，但因為巴克球體積小，容易遭口腔期嬰幼兒把玩吞食，因為巴克球由超強力磁鐵做成，只要吞入2顆以上就有可能因為磁性而導致腸道間相互吸附阻塞，導致胃腸道穿孔而引發腹膜炎、敗血症甚至死亡。

郭敏勇主任指出，嬰幼兒誤食異物的情況很常見，硬幣、迴紋針、鈕釦等小物品都常被拿來把玩吞入，巴克球是近年來常見吞入的物品，另外，鈕扣電池因為有微電流的傷害更大，照顧者應該多加注意。

郭敏勇呼籲，容易遭誤食的小物品一定要放在嬰幼兒拿取不到的地方，當孩子表達嘴巴、脖子、肚子疼痛，或者出現吞嚥困難、流口水、嘔吐及咳嗽等異常症狀時，就應及早帶孩子就醫檢查，即早診斷治療避免症狀傷害擴大。