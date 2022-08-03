並非壓力大…睡覺猛咬舌、抽蓄 恐是睡眠癲癇

睡眠癲癇症狀會出現肌肉僵直、抽搐、尖叫、咬舌或產生空中腳踏車（踢腳）、或一直想要從床上起來（似仰臥起坐）、臉部擠眉弄眼等，甚至可能會大小便失禁。（Getty Images）

年僅20歲的小美（化名）最近早上醒來時，舌頭刺痛，照鏡子發現血跡，傷口是齒痕狀，懷疑是睡覺時咬舌頭，原以為是壓力大造成，但上網一查發現「睡覺咬舌頭是睡眠型癲癇」，平時白天身體狀況正常的她，被嚇得不知所措。林口長庚醫院神經內科醫師鄭美雲表示，焦慮緊張或睡覺磨牙的人，可能發生嘴唇、口腔內壁、舌頭有受傷情形，但不一定是癲癇，因為咬舌位置大不同。

傷口位置 和一般咬舌不同

鄭美雲指出，癲癇發作時無法控制、也處於意識不清，患者並非蓄意咬舌，而是因發作造成牙關緊閉及嘴部動作產生咬舌。通常受傷部位是臼齒及側排牙齒附近的舌頭較容易發現有傷痕，若只是一般磨牙或焦慮緊張，不見得會在該部位，且一般癲癇患者產生的咬舌受傷，每次發作時傷痕幾乎在同一處。

癲癇引起的咬舌，嚴重者還需要縫合，因為發作時劇烈抽蓄，舌頭亦如癱瘓般往一邊側倒，使得舌頭肌肉 、組織都受傷，傷口太大還需要止血並進行外科縫合手術 。

前額葉放電 30%找不到病因

一般癲癇發作是任何時間都有可能發生，若只有在入睡時才會出現的癲癇症狀，稱之為睡眠型癲癇。鄭美雲說明，一般癲癇盛行率為千分之六，而睡眠癲癇占其中的十分之一。

睡眠癲顯的成因可能是罹患腦炎、腦部先天血管畸形、腦部發育異常、腦瘤、腦中風 或頭部受到外傷衝擊。鄭美雲表示，癲癇的產生是因腦異常放電，正常人本身都有電波反應，無論講話、運動、思考都要靠電波傳遞訊號，以維持正常功能，但癲癇則是一群不正常的腦細胞用較快的傳遞速度及較高的電波強度同時放電，而睡眠癲癇於大腦發作的位置主要為前額葉，但也有25%到30%的患者，仍找不到病因。

大叫又踢腳 1晚發作7、8次

除了劇烈咬舌，睡眠癲癇還有哪些症狀？鄭美雲表示，「有的人說睡覺拳打腳踢是癲癇發作，但不見得，有可能是快速睡眠動眼期睡眠疾病，快速動眼期間約90分鐘，通常是作夢之時，在臨床表現上，患者可能因噩夢出現大動作或是說夢話，且通常驚醒之後對於夢境記憶猶新，可以清楚描述。」

鄭美雲解釋，睡眠癲癇症狀並不會出現於快速動眼期，通常是入睡後一到三小時之間，或接近天亮時較容易發作，症狀會出現肌肉僵直、抽蓄、尖叫、咬舌或產生空中腳踏車（踢腳）、或一直想要從床上起來（似仰臥起坐）、臉部擠眉弄眼等，甚至可能會大小便失禁，典型的睡眠癲癇，一個晚上可能發作七到八次。

長期規律服藥 症狀大緩解

鄭美雲表示，安排患者住院進行長時間睡眠腦波檢查，有的患者嚴重兩個晚上共發作20到30次，因此必須服用抗癲癇藥物，可控制大腦異常放電。 曾有男性患者，20多歲發病，被父母觀察到睡覺時發出怪聲、臉部猙獰、身體扭曲、動作畸形，整個晚上發作四到五次，每次持續半分鐘到一分鐘就結束，出社會後，在辦公室午休時，會從椅子上跌落，大大影響工作，後來求醫後確診為睡眠癲癇，服用抗癲癇藥物後，症狀已大幅緩解。

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