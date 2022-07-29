胸悶、心跳快檢查無異常 罪魁禍首竟是腸胃

圖片來源 ／健康醫療網

「醫生，我胸口悶，心跳很快，常常莫名其妙就發作，去大醫院心臟科檢查，心電圖、心臟超音波都做過了，檢查不出問題。懷疑甲狀腺有問題，去新陳代謝科抽血、照超音波，也都沒問題，最後說我是自律神經失調，要我不要緊張，學會適度排解壓力，這樣狀況會比較改善但是效果還是不佳，最後吃了胃藥，居然就好多了耶，這是怎麼回事呢？」

胃心症候群 常在進食後發作

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師邱淑娟表示，胃心症候群又稱Roemheld Syndreome （RS），是由德國 人Ludwig von Roemheld （1871-1938）首先提出，描述由胃腸道變化刺激的一系列心血管症狀。症狀發生是周期性的，並且僅在發作期間發生，發作通常是在進食後，出現心絞痛、疲勞、焦慮、呼吸不舒服、突發或持續性眩暈或頭暈、睡眠障礙、心律不整、心動過速等症狀。

原因來自腸胃壓力 症狀多樣化

胃心症候群容易被誤診，通常要排除心臟疾病、心理疾病後，且在治療腸胃不適問題後，胃部症狀緩解也減輕了心臟不適，才可認為是胃心症候群。邱淑娟醫師說，症狀誘發原因可能因腸胃道的壓力，導致橫膈膜肌抬高而使心臟位移，這會降低心臟灌流並增加心臟收縮力；另外也可能因腸胃道的壓力影響到迷走神經，誘發胃冠狀動脈反射，導致功能性心血管症狀，出現類似心絞痛的症狀。

中醫治療胃心痛 守顧護好腸胃

《素問•玉機真藏論》所謂“脾為孤臟，中央土以灌四傍。”脾胃為氣機升降樞紐，是氣血生化的源頭，脾胃生成血而心運行血，故中醫在治療胃心症候群時主要以治療脾胃為主，症狀表現在心，實際以治胃為主。

邱淑娟醫師提醒，現代人生活壓力大，飲食常不節制，飲食多高油脂、辛辣、生冷、甜食，吃飯太急、狼吞虎嚥，吃得太飽，吃完飯就睡，三餐不定時，造成一堆腸胃道疾病，所以平時應該注意調整生活作息及飲食習慣。

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資料來源：健康醫療網

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