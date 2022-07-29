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下肢關節舉步維艱 小心是「痛風關節炎」

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

痛風經常在半夜或凌晨發作，通常在下肢關節處發生局部紅腫熱痛的現象，往往會造成難以行走、穿鞋，甚至不能踩地等狀況。

尿酸結晶沉積 危險因子要慎防

高雄市立聯合醫院風濕免疫科王鈺維醫師表示，痛風的主要成因是由於體內的尿酸濃度過高，尿酸結晶沉積在關節腔，在誘發因子下引發關節急性發炎。

王鈺維醫師指出，痛風最主要的危險因子是高尿酸血症，所以男性、高血壓、肥胖及高血脂也是重要危險因子。痛風患者的一等親（父母、子女、兄弟姊妹）約有兩倍風險。

血中尿酸超標 小心就是痛風

急性痛風發作的誘發因子包括最近大量飲酒，紅肉、海產的攝取，急性創傷、手術、利尿劑使用或體重增加。王鈺維醫師提醒，急性發作期腎臟排出尿酸的效率會增加，約有三成急性痛風病患之血中尿酸會小於7 mg/dL，但之後追蹤，通常還是會偏高，一般建議急性發作後四個禮拜再追蹤；若血中尿酸小於4 mg/dL，則痛風關節炎的可能性偏低。

越早給藥 止痛效果越好

王鈺維醫師表示，急性期主要使用消炎止痛藥物，越早給藥，止痛效果越好。在不痛的間歇期及慢性期，則可使用降尿酸藥物，減少發作，並使尿酸結晶逐漸消失。痛風患者建議將血中尿酸值控制在6 mg/dL以下，有痛風石的患者，更建議要控制在5 mg/dL以下。

急性痛風吃藥　平日飲食控制

王鈺維醫師建議，痛風患者宜減少攝取動物內臟及海鮮等高嘌呤食物。此外，酒精尤其是啤酒，含果糖飲料在體內會影響尿酸排泄，且會加速尿酸的形成，也宜避免。而豆製品對血中尿酸沒有顯著影響，通常不必特別避免；乳製品能減少痛風發作，不妨適量食用，且適當的補充水份，避免脫水，也是很重要的。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54565

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