七旬奶奶壓迫性骨折 灌「骨水泥」擺脫疼痛

（圖：健康醫療網提供）

72歲洪姓奶奶為提高租金重新改裝屋內，但她為了省錢，粉刷油漆、搬貨樣樣都自己來，沒想到密集勞動1個多月後，腰部竟痛到連爬樓梯都舉步維艱，就醫檢查才發現是骨質疏鬆導致「壓迫性骨折」，經採用灌「骨水泥」的方式撐開壓迫部位，奶奶術後隔天即可下床，逐步擺脫疼痛。

亞洲大學附屬醫院骨科醫師林琮凱指出，民眾常聽到的「幫骨頭灌水泥」通俗說法，正式名稱其實是「經皮椎體成形術」，是透過即時影像導引例如X光，將穿刺針穿入受壓迫的骨折椎體後，再注入骨水泥化學聚合物，藉此撐起已受損的骨頭，手術 時間約1小時，不僅減少疼痛，外表也只會留下1到2個小針孔，相較開刀植入椎體及打骨釘，灌骨水泥的破壞性相對來得較小，患者接受度也比較高。

質鬆致脊柱前方壓迫 常見於停經後婦女

林琮凱表示，這類因骨質疏鬆導致脊柱前方部位壓迫的案例十分常見，其中又以停經後的年長婦女占了大多數，一旦發生跌倒或撞擊等意外事故，往往就容易釀成骨折傷害，甚至導致長期臥床在床，生活品質與尊嚴大受影響。

針對骨質疏鬆引起骨折的患者，會建議先採取保守治療，包括穿背架固定、服用造骨促進劑或破骨抑制劑以及止痛藥等，同時搭配核心肌群訓練，強化骨架穩定度，避免骨鬆 情形繼續惡化，但若上述方式仍難以改善疼痛問題，則會建議注入骨水泥，有效減少患者疼痛，幾乎有九成以上民眾有明顯改善。

林琮凱提醒，「脊椎骨水泥」手術並非完全沒有風險，仍有極少比例會出現滲漏及感染，因此建議術前務必與醫師討論，針對自身的狀況訂定治療計畫，才能順利擺脫痛痛人生。

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資料來源：健康醫療網

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