我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

拉斯維加斯最大人造湖乾涸「陸續冒出遺體」疑謀殺扔湖

難兄難弟診間露「群鳥」泌尿科醫師：這種情況一定手術

記者修瑞瑩／台南報導
暑假期間是割包皮的旺季，安南醫院泌尿科醫師董聖雍提醒家長注意。（醫院提供）
暑假期間是割包皮的旺季，安南醫院泌尿科醫師董聖雍提醒家長注意。（醫院提供）

暑假是割包皮的旺季，台灣台南市立安南醫院泌尿科診間，最近一口氣來了4位國小5、6年級的男學童，在醫師口令下一起脫褲子，檢查之下發現都有包莖及龜頭沾黏的問題，可以說是真正的「難兄難弟」，最後靠著新式的包皮槍手術，解決家長心中長期的困擾。

據了解，這4名男童是由家長一起帶到泌尿科，主要是家長彼此熟識，孩子也都是從小一起長大，家長之間偶爾聊天發現孩子可能都有包皮過長的問題，才會一起掛號，一起進診間。

這4名男童在醫師的面前一起「露鳥」，並不覺得尷尬，醫師也趁機對孩子做了相關的衛教，但罕見的診間「群鳥」畫面，還是讓醫師事後覺得莞爾、印象深刻。

安南醫院泌尿科醫師董聖雍表示，暑假是割包皮的旺季，從兩、3歲小朋友、10幾歲青少年，到20歲大學生都有，也經常有一家兩兄弟一起來進行評估的，但像這次玩伴一起來割包皮就比較少見，而且每個小朋友狀況都差不多，「難兄難弟」實至名歸。

董聖雍指出，並非所有小朋友的包莖都需要馬上割包皮，年紀較小的嬰幼兒，若是因為包莖造成清潔困難，可考慮先採取塗抹類固醇方式，軟化狹窄的包皮開口以幫助龜頭露出，但如是因包莖而產生併發症，如小便困難、反覆包皮龜頭炎、泌尿道感染，甚至影響腎功能，則應儘早手術處理。

他表示，類固醇藥膏只能讓局部包皮變薄軟化，無法解決包皮過長或包皮龜頭沾黏的問題，當到了青春期時仍有包莖、包皮過長、包皮龜頭炎等問題，基於衛生健康考量，建議手術治療一勞永逸。

董聖雍說，目前割包皮手術有諸多選擇，最新的一次性包皮環切吻合器，又俗稱包皮槍手術，其手術時間短、出血量少、恢復時間快、術後照護方便等優點，不僅減少麻醉時間也能降低術後疼痛感，大幅降低術後家長照顧傷口的負擔。

董聖雍提醒家長，家中小朋友除包莖問題外如同時還合併有外生殖器的發育異常，如尿道下裂、陰莖陰囊轉位，這就不適合接受割包皮，因為日後在矯正手術時，多餘的包皮可以幫助修補重建。

暑假期間是割包皮的旺季，安南醫院泌尿科醫師董聖雍提醒家長注意。（醫院提供）
暑假期間是割包皮的旺季，安南醫院泌尿科醫師董聖雍提醒家長注意。（醫院提供）
暑假期間是割包皮的旺季，安南醫院泌尿科醫師董聖雍提醒家長注意。（醫院提供）
暑假期間是割包皮的旺季，安南醫院泌尿科醫師董聖雍提醒家長注意。（醫院提供）

手術 併發症 長照

上一則

全台46萬人疑心衰竭卻未診斷治療 3大症狀不可不慎

延伸閱讀

「十佳癌症醫院」洛加大醫院居5 希望之城首入選

「十佳癌症醫院」洛加大醫院居5 希望之城首入選
關德維心臟血管中心掌握最先進醫療科技的團隊

關德維心臟血管中心掌握最先進醫療科技的團隊
AV女優「胸部狂噴黃色泥狀物」網嚇傻喊：別再隆乳了

AV女優「胸部狂噴黃色泥狀物」網嚇傻喊：別再隆乳了
林志穎肩膀動刀 骨折復位順利

林志穎肩膀動刀 骨折復位順利

熱門新聞

27歲陳小姐10多年前因背部的青春痘反覆感染引發皮膚蟹足腫，從後背蔓延至前胸，15年來持續治療，卻效果不佳，最後尋求基隆長庚團隊協助，才完成切除治療。（圖：長庚醫院提供）

不慎抓破2顆青春痘 27歲女後背長出「巨蟲」蟹足腫

2022-07-20 00:34
單腳上抬，坐姿下抬頭挺胸。（部立桃園醫院提供）

長者腳骨要健康硬朗 物理治療師傳這幾招

2022-07-23 17:52
CNN報導，一項大型新研究發現「經常睡午覺的人罹患高血壓和中風的機會更大」。（路透）

睡午覺容易罹患高血壓、中風？新研究：機率確實更大

2022-07-26 05:43
部分三陰性乳癌病友於45歲前確診，年齡相對年輕，醫師呼籲年輕女性應定期進行乳房檢查。（本報資料照片）

襯衫爆扣罩杯D升F 輕熟女「自摸」揪出壘球大乳癌腫瘤

2022-07-23 06:00
23日是農曆24節氣中的大暑，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱。（聯合報系資料照片）

「大暑」記得睡飽飽 開運養生與禁忌報你知

2022-07-23 06:02
紐約居民在樹下乘涼。(美聯社)

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 如何預防急救一篇看懂

2022-07-24 13:06

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁