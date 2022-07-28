難兄難弟診間露「群鳥」泌尿科醫師：這種情況一定手術

暑假期間是割包皮的旺季，安南醫院泌尿科醫師董聖雍提醒家長注意。（醫院提供）

暑假是割包皮的旺季，台灣台南市立安南醫院泌尿科診間，最近一口氣來了4位國小5、6年級的男學童，在醫師口令下一起脫褲子，檢查之下發現都有包莖及龜頭沾黏的問題，可以說是真正的「難兄難弟」，最後靠著新式的包皮槍手術 ，解決家長心中長期的困擾。

據了解，這4名男童是由家長一起帶到泌尿科，主要是家長彼此熟識，孩子也都是從小一起長大，家長之間偶爾聊天發現孩子可能都有包皮過長的問題，才會一起掛號，一起進診間。

這4名男童在醫師的面前一起「露鳥」，並不覺得尷尬，醫師也趁機對孩子做了相關的衛教，但罕見的診間「群鳥」畫面，還是讓醫師事後覺得莞爾、印象深刻。

安南醫院泌尿科醫師董聖雍表示，暑假是割包皮的旺季，從兩、3歲小朋友、10幾歲青少年，到20歲大學生都有，也經常有一家兩兄弟一起來進行評估的，但像這次玩伴一起來割包皮就比較少見，而且每個小朋友狀況都差不多，「難兄難弟」實至名歸。

董聖雍指出，並非所有小朋友的包莖都需要馬上割包皮，年紀較小的嬰幼兒，若是因為包莖造成清潔困難，可考慮先採取塗抹類固醇方式，軟化狹窄的包皮開口以幫助龜頭露出，但如是因包莖而產生併發症 ，如小便困難、反覆包皮龜頭炎、泌尿道感染，甚至影響腎功能，則應儘早手術處理。

他表示，類固醇藥膏只能讓局部包皮變薄軟化，無法解決包皮過長或包皮龜頭沾黏的問題，當到了青春期時仍有包莖、包皮過長、包皮龜頭炎等問題，基於衛生健康考量，建議手術治療一勞永逸。

董聖雍說，目前割包皮手術有諸多選擇，最新的一次性包皮環切吻合器，又俗稱包皮槍手術，其手術時間短、出血量少、恢復時間快、術後照護方便等優點，不僅減少麻醉時間也能降低術後疼痛感，大幅降低術後家長照 顧傷口的負擔。

董聖雍提醒家長，家中小朋友除包莖問題外如同時還合併有外生殖器的發育異常，如尿道下裂、陰莖陰囊轉位，這就不適合接受割包皮，因為日後在矯正手術時，多餘的包皮可以幫助修補重建。