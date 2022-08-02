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華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

烈日下工作 小心中暑脫水 腎功能受影響

林敬家
高溫炎熱，應注意防曬、防中暑。示意圖。（記者林俊良／攝影）
高溫炎熱，應注意防曬、防中暑。示意圖。（記者林俊良／攝影）

熱浪侵襲北半球許多國家，台灣一名在太陽底下曝曬整天的36歲工作者因身體不適到醫院就醫，檢查出熱痙攣肌肉抽筋、心跳快，經抽血發現他已經脫水、影響腎功能，肌肉發炎產生橫紋肌溶解症。醫生提醒，若沒有及時就醫，嚴重可能會昏厥。

台灣彰化秀傳醫院急診部主任童春濱表示，年輕人沒有三高，照理來說腎功能應該正常，但該名患者已脫水影響腎臟功能，午後高溫，若長時間在外沒有及時補充水分、散熱身體就可能出現問題。

熱痙攣可能產生熱衰竭、熱中暑，灌流不夠也會昏厥、暫時性意識喪失，橫紋肌溶解症嚴重則會造成急性腎臟衰竭，細胞壞死產生高血鉀的併發症；患者治療後尿量出來，生命徵象回穩就比較不致命，重點是病人意識清楚可及時補充水分、醫院點滴利尿效果更好。

除了太陽底下勞動易產生熱傷害，童春濱也說，若本身中樞調節異常或慢性病患者在室內沒及時補充水分，沒保持空調、不夠通風也可能產生不適。

童春濱說，民眾想要降溫，考量血管熱脹冷縮，冰浴反而不能及時散熱，反而將冰袋放於主要血管流經的腋下、鼠蹊部較有幫助，或用大風扇散熱，室溫點滴也有降溫效果，但如果中暑意識改變也不建議喝水，因可能會嗆到，應盡快送醫。

台灣彰化基督教醫院副院長周志中也強調，熱浪來襲，呼籲民眾從上午10時過後到午後4時前，都要避免暴露在大太陽底下，連續長時間從事勞力性工作、農耕或運動，並要大量補充水分，以防熱衰竭、熱中暑危及生命。

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