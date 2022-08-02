喝水好處多？ 她日喝5公升 就醫才知可怕後果

一名女子每天喝4000至5000毫升的水，結果出現惡心感，檢查才發現是「水中毒」。（取材自ingimage）

常聽到人家說「沒事多喝水，多喝水沒事」，喝水好處多，除了養顏美容外也能幫助瘦身，但是水喝太多也會出問題。醫師分享自己遇到的例子，一名女子每天喝水4000至5000毫升的水，結果某天整個人不對勁，還出現惡心感，檢查才發現是「水中毒」。

台灣家醫科醫師柳朋馳提到自己過去遇到的一名移工個案，她當天因為人提不起勁、很疲倦被雇主帶來看醫生。雇主表示，該名移工很喜歡喝水，每天都會喝4000至5000毫升的水，平常都沒事，但當天不知道是不是因為脫水關係又喝很多水，就覺得人越來越不舒服，甚至還出現惡心感。

柳朋馳表示，於是進一步幫她做檢查，觀察她的電解質，結果發現她的鈉離子已經掉到130以下，這時候就得快點送急診做輸液的治療，這種情況也就是俗稱的「水中毒」，柳朋馳強調，補充水分應以個人體重做計算，並加上環境及工作衡量，除了補水，補充電解質也是必要的。

柳朋馳表示，水補太多，首當其衝的就是電解質，尤其鈉會失衡，濃度可能會下降。一般血液中的鈉可能是135-145之間，但如果小於130以下的人，可能就會出現低血鈉症狀，開始有輕微疲倦感；到中度125-130之間時，就會出現虛弱、惡心、嘔吐；低於120度時會出現意識變化，手腳抽筋，有可能身體麻痺、昏迷，導致中樞神經系統損害。