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她每天跑廁所4、50次 解尿、親熱痛到快瘋 急求助醫師

記者王昭月／高雄報導
罹患間質性膀胱炎的包小姐指五年來因頻尿及解尿疼痛等問題，生活被搞瘋。（記者王昭月／翻攝）
罹患間質性膀胱炎的包小姐指五年來因頻尿及解尿疼痛等問題，生活被搞瘋。（記者王昭月／翻攝）

35歲包小姐5年前起因頻尿每天狂上廁所40、50次，晚上睡不安寧，最後乾脆在房間放尿壺就近解決，更困擾的是和丈夫親熱到一半想尿尿，打壞情趣，生活被搞瘋。後來她到高醫求診，查出是「間質性膀胱炎」，經高醫「私密處保健團隊」合併使用膀胱擴張術及震波治療，約3個月大幅改善，包小姐今早如釋重負地說，「她做夢也沒想到這種病能治好」。

高醫附設中和紀念醫院副院長吳文正說，台灣因私密處困擾的女性超過75%以上，約一半會復發。高醫婦產部為此整合泌尿科、整形外科及高雄醫學大學研究專業成立「婦女私密處保健團隊」，開設All in one獨立診間，共同解決婦女不能說的「泌」密， 2018至2020年已有36篇論文在國際期刊發表，連續3年獲國家新創獎。

受頻尿問題困擾的包小姐現身說法，指自己先前不到5分鐘就想上廁所，解尿時尿量少又痛如刀割，5年來從未睡好，出門時不敢喝水，半夜裡情緒崩潰偷哭，她四處求醫，有的指腎虛或婦科有病，無法有效改善，整個人快瘋掉。

今年4月找上高醫，經3個月治療獲改善，以前白天跑廁所4、50次，晚上起來7、8次，現在白天平均2到3小時才上一次廁所，私密部位也不再因為解尿而痛不欲生，。

「這個疾病也影響性生活」，她說，自和丈夫曾親熱到一半想尿，蹲馬桶老半天解不出，老公問她怎麼上廁所那麼久？後來她怕夜間上廁所沖水吵到人，乾脆在房間放夜壺。

高醫婦產部長龍震宇說，「間質性膀胱炎」可能因壓力、情緒、免疫力下降及感染等問題致膀胱粘膜缺損，患者除膀胱不自主收縮導致急尿、頻尿、夜尿甚至尿失禁，還漲尿時下腹疼痛，生活品質差，解尿時恥骨部位會悶痛，嚴重時甚至會憂鬱，女性罹患者約是男性的3至4倍，據台灣研究，盛行率約10萬分之18，好發於30歲到50歲婦女，停經婦女機率少些。

罹患間質性膀胱炎的包小姐，做了膀胱擴張術合併低能量體外震波約三個月後，頻尿情形大...
罹患間質性膀胱炎的包小姐，做了膀胱擴張術合併低能量體外震波約三個月後，頻尿情形大幅改善。（記者王昭月／翻攝）
高醫婦產部長龍震宇指「間質性膀胱炎」可能因壓力、情緒、免疫力下降及感染等問題致膀...
高醫婦產部長龍震宇指「間質性膀胱炎」可能因壓力、情緒、免疫力下降及感染等問題致膀胱粘膜缺損，患者的膀胱不自主收縮導致急尿、頻尿、夜尿甚至尿失禁。（記者王昭月／翻攝）

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