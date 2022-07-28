一摸女友小手、想到色色就射精 20歲男快憂鬱症

(取材自健康醫療網)

愛愛要多久時間才滿意？其中一個最關鍵因素就是：另一半滿不滿意。泌尿科診所院長李嘉文醫師指出，臨床上性行為時間並無嚴謹的醫學 定義，不過如果「未滿1分鐘」的確是不夠理想。他曾遇過一名20幾歲的男子，根本連開始計算時間都無法，只要有性衝動，例如摸到女友的手、想到色色的事情就會射精，導致男子有點憂鬱跟焦慮傾向，後來尋求專業醫師協助，服用了改善情緒的藥物，並針對早洩使用口服藥跟噴劑，有明顯改善，不再「還沒進入就出來」，自信心大幅提升，跟女友感情也升溫。

早洩就醫 年輕人為大宗

男性對於性功能的執著重點其實根據年紀不太一樣，年輕人多半注重時間長短，而中老年人較注重品質與硬度。李嘉文醫師說明，因早洩就醫者年輕人較多，因為性需求較大，比較容易感到不滿，醫學上名詞為早發性射精，主要原因與年紀無正相關，但泌尿道感染、攝護腺發炎或是三高 等慢性病都可能造成影響：而更年期障礙也會影響性功能，此時可能會合併勃起功能障礙與早洩，「硬度不足造成必須連續衝刺，因為中斷刺激可能就很難再勃起，而連續刺激太多導致早洩。」

性事遇到障礙的人，通常會先自行摸索解方，到嚴重影響生活，或是伴侶強烈不滿才會就醫，自行就醫或伴侶要求就醫的比例差不多。李嘉文醫師問診時，會先了解有無三高、慢性病，或安排進行相關檢查，「有時候不單純是下面的問題，例如糖尿病 患可能包皮有傷口，就會敏感造成早洩。」若排除疾病，還會進一步檢視生活作息、型態、壓力等，再依個人情況給藥治療。

正規治療明顯進步

針對早發性射精的治療，十年前其實沒有藥物可以改善，民眾都會尋求偏方，再因為偏方用出問題才來就醫。李嘉文醫師表示，目前有口服藥與噴劑可以用於治療，口服藥需要事前一小時服用，少數人會出現頭暈，此類藥物生效快、代謝也快；而噴劑是局部麻藥的原理，在15分鐘前噴在龜頭處形成薄膜，與生殖器包覆性很好，以降低刺激延長射精，且無色無味，噴出劑量固定，不會有過量問題，即使吃到也不會傷身。

口服藥與噴劑該如何選擇？李嘉文醫師說：「會問病人有沒有哪邊比較敏感？如果龜頭比較敏感，像是繫帶或溝的部分，就可以用噴劑看看。如果沒有哪邊特別敏感，就會建議口服藥。」有研究顯示，在藥物的輔助下，射精時間可以延長，也有機會可以減少藥物的使用，兩者可單獨也可合併使用，基本上接受藥物治療，都能有明顯進步。若為更年期障礙造成的早發性射精，就必須多管齊下，同時還要補充荷爾蒙。

攜伴就醫更加分

「性不是萬能，沒有性萬萬不能。要雙方滿意比較重要，為了對方和自己的幸福，有問題還是要就醫。」李嘉文醫師強調，通常會希望能夠雙方一起就醫，才能更加了解問題，然而事實上，因為面子問題，會攜帶伴侶就醫的男性很少。只要自覺性事表現不滿意，或伴侶不滿意，建議應尋求專業醫師諮詢，並使用衛生機關核可藥物，避免使用偏方或網路、廣告藥物。另外，有些人會認為運動可以改善性功能，他說，目前沒有明確的證據證實運動可以改善早洩，但運動、均衡飲食，都對健康有益，只要身體狀況良好，通常也能間接影響心情與性生活。

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資料來源：健康醫療網

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