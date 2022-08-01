天氣熱又戴口罩 滿臉痘痘＋痘疤怎麼辦？

（圖：健康醫療網提供）

自新冠肺炎於全球大爆發至今已近三年，這段時間來天天與「口罩 」共存，再加上盛夏來襲，連日來持續的高溫 ，更是加重長時間戴口罩的悶熱不適，小心，痘痘也可能趁這個機會出來見人。

知名醫美診所總院長朱芃年表示，流汗又戴口罩會使毛囊皮脂腺長時間處於溼熱的環境中，導致分泌物阻塞情形更為嚴重，進而產生狂冒「口罩痘」的情形。

肌膚發炎影響毛孔代謝

一般常見的痘痘成因有三，又稱為「痘痘三部曲」，分別為

（１）體內荷爾蒙失調

（２）皮膚角質代謝不好

（３）出油旺盛

臨床上可針對這三個因素進行個別治療，以減少痘痘生成。

除此之外，朱芃年醫師提到，近來因為天氣炎熱，也有不少人因為悶熱造成臉潮紅、肌膚發炎及腫脹，間接影響毛孔代謝狀況而冒出大量痘痘。診間就有一名大學生阿翰（化名），深受滿臉青春痘所苦，覺得自己外表比同年紀的人看起來老上十歲，進而在與同儕相處時產生自信缺乏甚至自卑等負面情緒。

事實上，惱人的除了痘痘本身，還有其所遺留下的痘疤。朱芃年醫師說，由於痘痘發炎嚴重程度不一，因此留下的痘疤型態也不盡相同，一般可分為色素型、紅色血管型及造成皮膚表面凹凸不平的慢性痘疤。

在過去，一般人如想要立即性去除痘疤，多半會想到各種雷射療程，而隨著美容醫學 科技不斷進步，近年來除了雷射之外，臨床上也有強脈衝光療法（IPL）可供民眾選擇。朱芃年醫師指出，由於雷射是將單一波長的高強度能量灌入皮膚，震碎沉澱在皮膚內層的色素，所以對於部分肌膚敏感的族群，療程後出現紅腫熱痛的情形可能會相對明顯，能處理的痘疤問題也較單一；而強脈衝光療法具有多種不同波長的濾片，可一次性解決不同型態的痘疤問題，且因進行療程同時可即時冷卻，能協助達到第一時間鎮定及舒緩肌膚的效果，故療程後僅會出現暫時性表面輕微紅腫，不論是安全性還是舒適度皆相對雷射較佳，因此，也成為現代人悄悄變美的「醫美神器」之一。

療程後注重保養加強效果

每個人的膚況及皮膚特性都不同，朱芃年醫師提醒，民眾至醫美診所進行療程前，一定要與醫師進行良好溝通，共同找出適合的療程種類。療程後也可輔以外用的淡斑及除疤藥膏或保養品，達到加乘的效果。

【延伸閱讀】

迎接夏天的事前準備，真空除毛滿足你的吹毛求疵！

舉手投足避免「茂密黑森林」 5大除毛方式比一比

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54570

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw