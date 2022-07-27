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易喘又心衰竭 新式心臟瓣膜助重拾健康

記者胡蓬生／苗栗報導
大千醫院跨科團隊合作進行主動脈瓣膜置換手術。（大千綜合醫院提供）
大千醫院跨科團隊合作進行主動脈瓣膜置換手術。（大千綜合醫院提供）

台灣苗栗縣60歲謝姓男子有主動脈瓣膜逆流的病史，近日出現容易喘、心律不整的症狀，檢查發現為心衰竭；52歲劉姓婦人是重度主動脈瓣膜閉鎖不全的病人，雖一直服藥控制，但半年來症狀加劇，走路就會喘，也無法躺著睡，與謝姓病患一樣出現心衰竭的情況。

兩名病患經大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞評估及討論後，建議他們更換新式心臟瓣膜來解決病症，並由院內心臟外科、麻醉科、開刀房醫護團隊合作為兩名病患完成主動脈瓣膜置換手術，在加護病房及一般病房接續照護下，恢復狀況良好，目前都已順利出院。

楊智鈞表示，主動脈瓣膜閉鎖不全原因有兩種，其一為病人先天主動脈瓣膜比較脆弱，另一原因是病人長期高血壓導致心臟壓力大，因此瓣膜容易鬆脫。更換主動脈瓣膜的方式有微創導管置瓣和開心換瓣2種，必須由醫師評估病人狀況，選擇適合的置換方式。謝姓、劉姓病患罹患的主動脈瓣膜閉鎖不全，目前仍只能以傳統開心換瓣的方式治療。即便如此，傷口也從傳統20公分縮小一半至10公分，在醫護團隊照護下，病人恢復狀況佳，術後第3天就轉至普通病房。

他指出，置換的心臟瓣膜分機械瓣膜和生物組織瓣膜（豬或牛瓣膜），生物組織瓣膜有退化、鈣化問題，視選擇的瓣膜種類可使用約8至15年就需要手術更換新瓣膜；機械瓣膜雖不會退化，但容易長血栓，需長期吃抗凝血劑，因此有出血風險。兩名病患使用的是最新的第二代生物組織瓣膜，有抗鈣化、耐用特色，可延長使用年限，瓣膜框架的設計適合未來二次微創置瓣，有利年輕病人長期治療規畫，病人日後年紀大時若要更換瓣膜，可用微創導管置瓣方式，降低手術風險。

楊智鈞主任表示，新式第二代生物組織瓣膜有抗鈣化、耐用的特色，使用年限也較長。（大...
楊智鈞主任表示，新式第二代生物組織瓣膜有抗鈣化、耐用的特色，使用年限也較長。（大千綜合醫院提供）

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