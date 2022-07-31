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兒時鼻中膈彎曲手術 20年後狂鼻塞、打呼塌成S型

許政榆
30多歲的陳先生幼年因過敏問題接受鼻中膈彎曲切除手術，多年後因鼻中膈空缺，致使鼻型塌陷。（圖：三軍總醫院提供）
30多歲的陳先生幼年因過敏問題接受鼻中膈彎曲切除手術，多年後因鼻中膈空缺，致使鼻型塌陷。（圖：三軍總醫院提供）

一名30多歲陳先生，五官深邃帥氣，但近五年卻發現鼻子外觀有點塌，甚至正面看起來鼻型有點扭曲，並伴隨出現鼻塞症狀，也出現嚴重打呼，影響睡眠品質，導致白天精神狀況不佳，注意力不集中，加上外觀影響，導致陳先生自信受損，求助醫師經過手術治療解決問題。

收治該名個案的台灣三軍總醫院耳鼻喉部暨醫美中心主治醫師孫萬烜表示，個案十幾歲時因為長年鼻塞、過敏，接受鼻中膈彎曲切除手術，雖當時解決了鼻塞問題，但20年後又開始出現鼻塞問題，且切除手術經過20年後，鼻外型塌陷扭曲，山根越來越低，正面鼻型變成扭曲S型。

孫萬烜表示，鼻中膈是鼻內部隔開兩個鼻腔的隔板，導致鼻中膈彎曲的主要原因，常見於發育過程中，鼻中膈不同骨板之間接合不齊，導致鼻黏膜表面不平整的歪曲，在長大發育過程中愈來越嚴重。

孫萬烜說，鼻子結構性的彎曲，輕則導致鼻塞，嚴重可能影響鼻竇的健康循環，導致慢性鼻竇炎、產生息肉等問題，嚴重會影響嗅覺。鼻中膈彎曲的矯正目前最常使用內視鏡的方式，從鼻孔進入切開黏膜，將彎曲的鼻中膈軟骨移除，外觀沒有傷口，恢復期很短。

30多歲的陳先生近年鼻型塌陷，經過醫師手術調整，從原先扭曲S鼻型（左）矯正為正常...
30多歲的陳先生近年鼻型塌陷，經過醫師手術調整，從原先扭曲S鼻型（左）矯正為正常鼻型。（圖：三軍總醫院提供）

不過孫萬烜表示，若童年時期出現鼻塞、過敏問題，因考量骨骼還在發育，通常不會在18歲之前做骨骼相關的切除手術，主要採取鼻噴劑等藥物治療。該名個案幼年接受鼻中膈手術，切掉的鼻中膈空缺，經年累月下被疤痕組織填滿導致鼻攣縮，使外觀上鼻子微有塌陷。

孫萬烜說，經過與陳姓患者討論後，以個案自體軟骨做為材料重建鼻型，利用肋骨強而有力的特色，支撐山根和鼻頭，完整重建出適當之鼻型，不僅矯正鼻中隔彎曲、也矯正鼻外觀扭曲問題。

孫萬烜說，若民眾有鼻塞問題，除評估是否有鼻扭曲，建議到耳鼻喉科做詳細檢查。此外未成年的民眾，建議先以藥物治療鼻子過敏的問題，盡量避免骨骼還在發育的時候接受鼻中膈相關手術，以免導致成年後可能的鼻塌陷狀況。

手術 過敏

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