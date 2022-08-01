長新冠咽癢咳嗽 按摩穴位可改善

確診者或解隔後常出現咽癢咳嗽症狀，藉由簡單按摩三穴道，可緩解咽癢咳嗽症狀。(圖：台中慈濟醫院提供)

不少染疫確診者解隔後，出現疲倦、喉嚨癢、流鼻水等症狀，醫師指出，咽癢咳嗽時，可以在「天突、雲門、中府」等穴道用精油按摩，或以藥膏、貼布敷貼穴位；也可使用湯匙沿著「手太陰肺經」循行從肩膀、手臂、大拇指進行刮痧，清瀉肺熱、緩解呼吸道不適。

台中慈濟醫院中醫家庭暨社區醫學 科主任鄭宜哲與妻子分別在端午節 連假前後確診，由於每個人體質、確診後的表現不盡相同，因此他預先儲備的咳嗽、喉嚨痛及清熱潤肺的中藥就派上用場。

鄭宜哲的確診症狀偏向流鼻涕，妻子則是喉嚨痛。他在確診初期，以清冠一號對抗病毒，第一天發燒、第二天流鼻水，第三天只剩喉嚨癢及輕微咳嗽，症狀變化很快，第三天後無特別不適，第五天進行快篩已轉為陰性。但提醒病人，如果同時使用西藥者，中西藥使用要間隔至少半小時以上，避免藥效交互作用影響。

染疫後普遍有疲倦現象，鄭宜哲表示，因為身體在抗病期間消耗身體營養，甚至活動量降低，因此易導致消耗肌肉降低體力的情形。

鄭宜哲說，康復後，除了中藥調理、補充流失營養外，也需搭配心肺有氧運動及抗阻力負重運動，以改善循環及強健身 體。

鄭宜哲指出，若發生記憶與注意力下降的「腦霧」症狀，中醫會以活血化瘀，疏經活絡相關的中藥治療，可搭配八段錦中「雙手托天理三焦」運動，藉由上提陽氣，調理三焦水分代謝，改善體循環，幫助緩解腦霧。