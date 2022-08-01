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長新冠咽癢咳嗽 按摩穴位可改善

林佩均
確診者或解隔後常出現咽癢咳嗽症狀，藉由簡單按摩三穴道，可緩解咽癢咳嗽症狀。(圖：台中慈濟醫院提供)
確診者或解隔後常出現咽癢咳嗽症狀，藉由簡單按摩三穴道，可緩解咽癢咳嗽症狀。(圖：台中慈濟醫院提供)

不少染疫確診者解隔後，出現疲倦、喉嚨癢、流鼻水等症狀，醫師指出，咽癢咳嗽時，可以在「天突、雲門、中府」等穴道用精油按摩，或以藥膏、貼布敷貼穴位；也可使用湯匙沿著「手太陰肺經」循行從肩膀、手臂、大拇指進行刮痧，清瀉肺熱、緩解呼吸道不適。

台中慈濟醫院中醫家庭暨社區醫學科主任鄭宜哲與妻子分別在端午節連假前後確診，由於每個人體質、確診後的表現不盡相同，因此他預先儲備的咳嗽、喉嚨痛及清熱潤肺的中藥就派上用場。

鄭宜哲的確診症狀偏向流鼻涕，妻子則是喉嚨痛。他在確診初期，以清冠一號對抗病毒，第一天發燒、第二天流鼻水，第三天只剩喉嚨癢及輕微咳嗽，症狀變化很快，第三天後無特別不適，第五天進行快篩已轉為陰性。但提醒病人，如果同時使用西藥者，中西藥使用要間隔至少半小時以上，避免藥效交互作用影響。

染疫後普遍有疲倦現象，鄭宜哲表示，因為身體在抗病期間消耗身體營養，甚至活動量降低，因此易導致消耗肌肉降低體力的情形。

鄭宜哲說，康復後，除了中藥調理、補充流失營養外，也需搭配心肺有氧運動及抗阻力負重運動，以改善循環及強健身體。

鄭宜哲指出，若發生記憶與注意力下降的「腦霧」症狀，中醫會以活血化瘀，疏經活絡相關的中藥治療，可搭配八段錦中「雙手托天理三焦」運動，藉由上提陽氣，調理三焦水分代謝，改善體循環，幫助緩解腦霧。

端午節 健身 醫學

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