腳踝扭傷腫痛別輕忽 把握黃金治療期避免關節炎

腳踝扭傷導致韌帶斷裂，醫師林文彥抽絲剝繭對症治療。(圖：大林慈濟醫院提供)

台灣嘉義縣40歲的陳小姐外出購物不慎踩空扭傷腳踝，當時醫師判斷小腿腓骨骨折無須開刀，但她回家後腳愈來愈腫，痛到行走困難。醫師進一步檢查發現被遺漏的腳踝韌帶斷裂更為嚴重，如未即時處理，嚴重時會導致關節 炎，並影響往後的行走。

陳小姐說，跌倒時聽到兩聲清脆骨頭斷裂的聲音，接著皮膚出現瘀青，腳也腫起來，姊姊急忙協助她到附近醫院就醫，X光檢查出是小腿的腓骨骨折，通常不需要開刀。但回家幾天後，持續的劇烈疼痛沒改善，一度無法行走。

陳小姐到大林慈濟醫院再做一次檢查。骨創傷科主任林文彥醫師從新審視X光後，發現在右足後踝也有一處小骨折，在臨床上，同時發現在腓骨與後踝有骨折，需把Maisonneuve骨折（梅順納芙氏骨折）列入診斷。於是在拍攝X光片時，特別請放射師以特殊角度拍攝，協助病人側躺、足部懸空向下，這時足部自然因重力向下拉扯，可發現脛腓關節明顯不穩定與移位。

X光照片發現脛腓關節明顯不穩定與移位。(圖：大林慈濟醫院提供)

林文彥指出，因為走路時一個扭轉的力量讓足踝受傷，嚴重時，有可能導致骨折或韌帶損傷，經過檢查，腓骨與脛骨在足關節的地方位移半脫臼，研判為脛骨與腓骨之間的韌帶斷裂。陳小姐腓骨的骨折不嚴重，反而是韌帶的受損導致腳踝半脫臼。在充分說明後手術 ，以螺釘幫她把兩塊脫臼的骨頭固定回去，加上石膏保護，需兩至三個月，這樣韌帶才能恢復到健康狀態。

林文彥表示，急性期的骨折外傷從診斷到治療，需把握一至兩周內的治療黃金期，如果拖過了治療的黃金期，受傷部位的骨頭或韌帶會開始出現纖維化的組織，治療的效果會愈來愈不好，癒後也會比較差。