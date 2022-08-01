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骨鬆小心髖關節骨折 死亡風險高

邵冰如
髖關節骨折易造成下半身行動困難，長期臥床易有併發症，死亡風險最高。(Getty Images)
髖關節骨折易造成下半身行動困難，長期臥床易有併發症，死亡風險最高。(Getty Images)

骨質疏鬆症是常見的年長者慢性病，常見發生在髖關節、脊椎和手腕等三部位，其中髖關節骨折易造成下半身行動困難，長期臥床易引起併發症，死亡風險最高。

根據中華民國骨質疏鬆症學會資料顯示，高達近四成50歲以上女性有骨鬆問題，但大多因沒有症狀而毫無警覺，一不小心就發生骨鬆性骨折。

逾65歲女性 6成已骨鬆

林口長庚醫院骨部脊椎科主治醫師游家偉表示，人體的骨骼生成來自成骨細胞與蝕骨細胞的交互作用，25至30歲是骨質生成的巔峰，之後會隨著年齡增長而代謝趨緩，骨質生成減慢，女性停經後更會因雌激素缺乏，導致骨質快速流失，成為骨鬆高危險群。

「女性超過65歲時，有60%已發生骨鬆；65歲以上男性，骨鬆比率也有三分之一。」游家偉表示，骨鬆的其他危險因子，還包括體重過輕、遺傳、父母或自己曾發生骨折，以及病患有糖尿病、甲狀腺與肝腎等疾病。

游家偉指出，骨鬆可說是一種隱形殺手，因為骨鬆病患的骨質脆弱，極容易發生「骨鬆性骨折」，其中以髖關節骨折的死亡風險最高，因為病患骨折後下半身行動困難，須長期臥床，容易發生褥瘡和肺部感染等併發症，嚴重時會威脅生命。

骨鬆徵兆 生活中要注意

游家偉呼籲，民眾要留意自身可能的骨鬆風險，注意居家安全，慎防發生跌倒等意外，避免發生骨折。建議50歲以上的中高齡者，以及高危險族群，應定期進行骨密度檢測（DXA）。

游家偉說，一旦骨質密度測出的T值小於-2.5，即為骨鬆，可給予藥物治療，包括雙磷酸鹽類、副甲狀腺素與類保骨素等藥物，分別對蝕骨與成骨細胞各有不同作用，醫師會視病患的情況評估用藥，但最重要的是，病患一定要配合醫囑，絕不能任意中斷用藥與治療。

游家偉提醒民眾，在日常生活中要多留意骨鬆的一些徵兆。例如：發現身高比年輕時矮了4公分或更多，或是因駝背導致頭頸部與牆面間距超過3公分，即可能是骨鬆引發的脊椎軟骨退化或隱性脊椎壓迫式骨折，身體的長期慢性痠痛也可能是骨鬆的警訊，應至骨科進一步檢查。

骨鬆 關節 併發症

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