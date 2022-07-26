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車禍送醫檢出染新冠無症狀 婦斷7根肋骨隔離痛不欲生

記者簡慧珍／彰化報導
王婦接受肋骨微創手術，現在每周回醫院復健3天。（記者簡慧珍／攝影）
王婦接受肋骨微創手術，現在每周回醫院復健3天。（記者簡慧珍／攝影）

台灣彰化縣54歲王姓婦人今年6月發生車禍，撞斷左7根左肋骨和鎖骨，被送到醫院開刀前作PCR採檢竟是陽性，直接轉進COVID-19專責病房，等待陽轉陰的期間內肋骨斷裂疼痛不堪，必須服用類嗎啡止痛藥才睡得著，幸好7天後如願採樣呈陰性，接受微創肋骨手術解除疼痛。

「從來沒有這樣希望趕快進開刀房。」王姓婦人說，等待開刀那幾天，肋骨無時無刻不痛，稍微大口呼吸、舉手拉伸身體都會痛，疼痛感比她兩次生產還痛，真有度日如年的痛苦感。

王姓婦人上個月騎機車上班，途中被轎車追撞，身體往左側倒地下；她說，撞到路面時她聽見體內發出「喀、喀、喀」好像骨頭斷裂的聲音，當下感覺應該是肋骨斷裂，後來消防分隊員趕到，用救護車送她到衛福部彰化醫院急診。

進醫院開刀房之前，醫護人員按照標準作業流程先作COVID-19採檢，居然呈陽性反應。王姓婦人表示，聽到PCR採檢結果，她的腦門如轟了一聲完全空白，如果沒發生車禍，她根本不知道自己是無症狀COVID-19感染者，因為被感染必須隔離而無法立即手術，真是禍不單行。

王姓婦人住新冠肺炎專責病房7天，疼痛加上染感COVID-19讓她產生負面想法，幸好彰化醫院醫師全程監控並每天鼓勵她，只要PCR陽轉陰之後接受手術，一切都會好起來，醫師也開給類嗎啡的止痛藥減輕王婦的疼痛，很幸運的7天後PCR呈陰性反應，手術後斷裂的肋骨很快不痛，現在她每周3天回醫院復健，胸腔功能已慢慢恢復。

彰化醫院胸腔外科主任林聿騰表示，經過X光及電腦斷層檢查，發現王婦的左胸肋骨斷7根、左肩胛骨及鎖骨斷裂，但沒立即性的生命危險，因此7天後結合電腦斷層3D影像、超音波影像、胸腔內視鏡和高科技鈦合金肋骨固定系統，進行微創肋骨手術，精準定位接合，矯正創傷造成的變形胸廓，傷口只有9公分，比起傳統手術的30公分傷口，不但傷口小、復原快，術後5天即可出院。

林聿騰說，肋骨斷裂若沒手術，骨頭也會慢慢癒合，但斷裂3根以上及錯位嚴重、胸壁穩定性受影響者，可能需要半年時間癒合而且可能癒合不良，自行癒合期間要忍受劇痛，所以還是建議手術早日找回健康。

彰化醫院胸腔外科主任林聿騰說明肋骨微創手術的細節。（記者簡慧珍／攝影）
彰化醫院胸腔外科主任林聿騰說明肋骨微創手術的細節。（記者簡慧珍／攝影）

手術 車禍 新冠肺炎

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