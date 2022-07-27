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家中藥品琳瑯滿目 如何保存？藥師教你這麼做

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

面對家中琳琅滿目的藥品，您是不是經常覺得苦惱，到底該如何正確保存，才能確保療效與品質呢？

維持原包裝 避免陽光直射與濕熱

臺北市立聯合醫院和平院區的陳映蓉藥師指出，一般藥品需存放於室溫下，避免陽光直射或濕熱環境中，除非藥袋、藥罐容器上特別標示，或是藥師有特別提醒，才需冷藏（2-8℃）保存。  

而若有使用藥盒整理藥品的習慣，也請儘可能保持原包裝完整，並保留藥袋或藥品仿單。此外，應注意藥品的有效期限（Expiration Date），通常會以英文”EXP”或”E” 印製於外包裝，應參考包裝上的期限儲存。藥

藥品樣態百百種 保存方式大不同

對於已開封或非原包裝的藥品，陳映蓉藥師提醒，不同藥品的保存大不同，應建立良好的基本觀念：

1.拆封的裸藥：拆封過的裸藥（錠劑或膠囊），建議保存期限為從調劑日起算六個月內。

2.磨粉藥品：兒童因病況需要的磨粉藥品，因藥品經過磨粉後易受潮變質，建議僅於醫師開立的天數內使用。若沒服用完應直接丟棄，不宜作為備用藥品儲存。

3.懸浮液：兒童用的抗生素藥品需要先依指示，另外加水配置成懸浮液才能服用，故通常從泡成溶液的當天起算，依各廠牌藥品不同，可室溫或冷藏（2-8℃）保存7-14天不等。

4.眼用藥：眼藥水、眼藥膏建議在開封後一個月後丟棄，並留意藥師說明與藥袋資訊，部分眼藥水需要冷藏（2-8℃）保存。

5.胰島素：胰島素針劑在未開封時須冷藏（2-8℃）保存，且可放至包裝上的有效期限。若已開封或常規使用中，則依廠牌不同，通常可在低於30℃的室溫下保存4-6星期，領藥時務必諮詢藥師。

6.外用藥：外用藥膏在開封後可於室溫存放至多半年，且不建議大罐分裝成小罐。除應留意有效期限外，舉凡藥品的外觀是否破損，藥膏是否變色、變硬、發臭等，都是避免使用的異常狀況。

7.栓劑：除非藥袋有特別說明冷藏保存，請將栓劑連同藥袋放置於室溫且陰涼乾燥處儲存，避免陽光直射造成藥品軟化或變形。若出現變質或外觀異常，則不建議繼續使用。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54548

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