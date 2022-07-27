心房顫動來無聲息 恐成「腦中風」隱形殺手

(取材自健康醫療網)

平時一向健康的張先生居然中風 了，不但張先生本人大感訝異，張先生的家人朋友也都百思不得其解，畢竟張先生沒有「三高 」疾病—高血壓 、高血糖、高膽固醇，不菸不酒，體態適中，甚至還有規律運動的習慣，堪稱是養生保健模範生。

張先生在某天下午突然發覺自己的單側指尖麻木、抓握也變得較為無力，經過一個晚上靜觀其變也不見好轉，次日決定到神經科門診問個明白。由於「突發性的神經學症狀」伴隨有急性腦中風的疑慮，神經科醫師將張先生轉介至急診。

經過急診、住院一連串的檢查，張先生被診斷為缺血性腦中風，中風的原因來由於「心房顫動」。

心房顫動疾病 無聲無息不容小覷

臺北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀表示，心房顫動（atrial fibrillation）是臨床上最常見的一種心律不整。依盛行率調查，估計約2%的民眾曾經有過心房顫動的發生，而且隨著年紀增加，心房顫動發生比率也增加；當心房組織內產生不正常放電，導致心房收縮得忽快忽慢，是為心房顫動。

心房顫動除了可能導致心悸、胸悶、血壓降低等症狀外，更將使血液於心房內產生擾流、凝集為血栓，當血栓隨著血流流出心臟，便容易堵塞血管造成器官栓塞，如栓塞於腦部便是心因性腦中風；比起三高、肥胖、抽菸等顯而易見的腦中風危險因子，心房顫動無聲無息，卻也更加可畏。

預防心房顫動 規律用藥追蹤

徐廷儀醫師提醒，心房顫動的危險因子包含年長、高血壓、心衰竭、糖尿病、甲狀腺機能亢進。此外，一旦診斷出心房顫動，患者需要規律服用「抗凝血劑」，避免血液凝集產生血栓。規律服藥及回診、密切留意抗凝血劑療效與副作用，是長久與心房顫動和平相伴的秘訣，也是患者與主治醫師共同的功課。

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資料來源：健康醫療網

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