青春痘感染 蟹足腫纏身15年

27歲陳小姐10多年前因背部的青春痘反覆感染引發皮膚蟹足腫(圖)，15年後，才完成切除治療。（圖：長庚醫院提供）

今年27歲的陳小姐，12歲時後背長出兩顆青春痘，不慎抓破，青春痘傷口反覆感染，竟讓她的後背逐步長出如「巨蟲」般的蟹足腫。蟹足腫的不適，讓她忍不住去抓，愈抓愈腫，背部隆起的範圍達到20×30×20公分，她被迫要穿寬鬆的衣物，才能遮掩隆起的蟹足腫；15年間，她積極求診，但治療效果有限，直到近日才擺脫後背的巨蟲。

「這應該是我治療過，相當嚴重的蟹足腫個案。」基隆長庚整外科主任蔡嘉軒表示，蟹足腫屬於相當難治療的皮膚疾病，蟹足腫是過度疤痕組織增生，皮膚傷口若達到真皮層之後，會刺激纖維母細胞，製成過多的膠原蛋白修復傷口，蟹足腫的增生會讓患者極度不適，除了會有搔癢感，也會產生疼痛。

陳小姐說，她因為蟹足腫的嚴重搔癢感，晚上睡不好，時常失眠 ，加上突起的蟹足腫也讓她得忍受外界的異樣眼光。

蔡嘉軒表示，在台灣，每一百人就有一人可能會發生蟹足腫，常見蟹足腫的位置在前胸以及背部肩胛處，前胸最多，約占整體的48.9%、背部肩胛處約占26.9%。據研究發現，黃種人和黑人 較容易得到蟹足腫，或是與家族遺傳有關。

蔡嘉軒表示，蟹足腫被認為是難治的皮膚疾病，主要是手術 切除後，仍有50％到70％的機率會再復發。但若採取手術加上放射治療，可讓復發率降至10％到15％。

目前治療蟹足腫的方式，除了手術以外，也有非手術治療方式，如矽膠片進行壓力治療，或是在病灶處塗抹除疤矽膠軟膏，亦可注射類固醇，每一到二個月注射一次，需注射6到12次。

其餘非手術治療還有冷凍治療、染料雷射或是飛梭雷射等。不過，針對像是陳小姐一樣，屬大範圍蟹足腫患者，則建議採取手術加放射治療。