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咳嗽疑染疫 原來是甲狀腺結節

吳鴻昇／台灣秀傳亞洲遠距微創手術訓練中心名譽院長
甲狀腺位在脖子喉結下方兩側，長了結節可摸得到。（圖：台灣秀傳亞洲遠距微創手術訓練中心提供）
甲狀腺位在脖子喉結下方兩側，長了結節可摸得到。（圖：台灣秀傳亞洲遠距微創手術訓練中心提供）

新冠肺炎確診頻傳，不少人害怕下一個染疫的是自己，一有呼吸道症狀就很緊張，趕忙到醫院掛號就醫，這種「又愛求真相又怕受傷害」的行動，讓一些人證實自己沒確診，卻也因此發現其他疾病。

最近胸腔內、外科轉來六個病人，都出現咳嗽、夜咳、喉嚨卡卡、異物感、呼吸不順、甚至呼吸困難等症狀，自訴以為中了新冠肺炎，但快篩卻是一條線陰性，他們不確定自己做的快篩是否準確，因此掛胸腔科找病因，結果醫師診斷是甲狀腺結節問題（右圖，台灣秀傳亞洲遠距微創手術訓練中心提供），並非得了COVID-19。

甲狀腺位在脖子喉結下方，是一個蝴蝶形狀的分泌腺體貼在氣管上，有左右兩葉，如果甲狀腺長了結節，通常在吞嚥動作時從脖子外觀看得到上下活動的腫塊，但卻常常沒有症狀，對健康也不會有太大影響，除非結節長得太大而壓迫到氣管、食道或是喉返神經，就可能導致吞嚥不順或聲音沙啞，甚至呼吸困難。

這六個病人都確診有甲狀腺結節，五個女性的結節分別在3至8顆，顆粒約0.8至5公分，建議持續追蹤或迷你切口手術即可；但唯一的53歲男性病人雖脖子外觀凸出腫塊不太明顯，超音波一檢查卻發現，甲狀腺有好幾顆大小不一的結節，其中一顆約7公分的大結節壓迫氣管，甚至延伸到前縱膈腔內，造成他呼吸困難、胸悶。

病人是某工廠員工，一直以為抽菸及工廠空氣不好、胃食道逆流造成他喉嚨卡卡、呼吸不順、夜咳、睡不好等症狀。經確診是甲狀腺結節後，接受迷你切口手術取出多顆甲狀腺結節，病理報告竟發現，大結節是良性，一顆一公分小結節反而為惡性腫瘤。所幸及早發現進行手術治療。

甲狀腺結節需要半年至一年定期追蹤，追蹤其大小、形狀，是否有不規則，鈣化或血流增加等情況，可以提早發現是否病變，及早治療。

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