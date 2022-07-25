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熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

平均高溫100℉盛夏晴朗炎熱 醫囑不要忽視中暑會致命

記者黑中亮／南投報導
竹山秀傳醫院副院長曾俊凱指出，熱傷害分成熱痙攣、熱衰竭、熱中暑等不同程度，戶外要注意防曬、多補充水分。（記者黑中亮／攝影）
竹山秀傳醫院副院長曾俊凱指出，熱傷害分成熱痙攣、熱衰竭、熱中暑等不同程度，戶外要注意防曬、多補充水分。（記者黑中亮／攝影）

根據台灣中央氣象局天氣預報資料顯示，全台最近仍是「晴朗炎熱」天氣，幾乎各地高溫都有機會達38°C（100.4℉）以上，醫生建議避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分，但戶外工作者經常得在豔陽下活動，再加上濕氣高，排汗散熱的效果降低，如果沒有做好防護措施，都可能發生中暑、熱傷害。

南投衛生局長陳南松指出，當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如移至陰涼處、鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，一邊降溫一邊以最快的速度送醫。

竹山秀傳醫院副院長曾俊凱指出，熱傷害分成熱痙攣、熱衰竭、熱中暑等不同程度，特別是中暑時患者大多無意識，因此天氣越來越熱，各地急診室都嚴陣以待，以往的案例比較多是務農的農民中暑送來急診，有的中暑後體溫高達40度，現在則是小朋友暑假貪玩，未及時補充水分及防曬。

而民眾大量流汗後，如果補充水分不夠，會感覺自己虛弱無力，首先會造成熱衰竭現象，如果水分流失到一定程度，不夠身體用來調節體溫，熱量蓄積在體內，造成器官的傷害就屬於中暑了，特別民眾中暑後，千萬不可以待在家中，想說自己降溫就會好，一定要趕快送醫，畢竟中暑屬於熱傷害中最嚴重的類型，甚至還可能併發橫紋肌溶解症，所以一旦發生請立即送醫，延遲治療可能導致永久性的傷害，死亡率也較高。

南投衛生局製作海報，告知民眾如果沒有做好防護措施，都可能發生中暑、熱傷害。（南投...
南投衛生局製作海報，告知民眾如果沒有做好防護措施，都可能發生中暑、熱傷害。（南投衛生局提供）
南投衛生局製作海報，告知民眾如果沒有做好防護措施，都可能發生中暑、熱傷害。（南投...
南投衛生局製作海報，告知民眾如果沒有做好防護措施，都可能發生中暑、熱傷害。（南投衛生局提供）

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