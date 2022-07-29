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「笑笑殭屍會說話」 3狀況判斷可能中風徵兆

翁唯真
腳部疼痛、麻木、感覺異常、脈搏消失、蒼白等症狀，都是腳中風的警訊。（Getty Images）
腳部疼痛、麻木、感覺異常、脈搏消失、蒼白等症狀，都是腳中風的警訊。（Getty Images）

為及早辨識是否中風病人，以把握黃金時間送醫，有醫師提醒民眾可背下口訣，「FAST、笑笑殭屍會說話」，查看病人微笑是否嘴角上揚、雙手伸直手心向上閉眼撐10秒，手有沒有掉下來，或是咬字不清晰，若出現其中一症狀就有七成中風機率。

此外，腳部出現疼痛、麻木、感覺異常、脈搏消失、蒼白等症狀，也要注意都是腳中風的警訊。

台灣急診醫學科醫師楊大緯表示，什麼樣的狀況要懷疑是中風，並且要把握時間趕快送醫，利用辛辛那提到院前中風量表來評斷，英文為FAST，中文口訣為笑笑殭屍會說話，而英文的T為Time，若出現英文及中文口訣其中一症狀就要送醫。

楊大緯說，笑笑就是請病人講「一」露牙齒微笑，笑的時候如果嘴角往下垂笑不起來就要懷疑是中風；殭屍則是病人雙手伸直手心向上，眼睛閉起來撐10秒鐘，在10秒過程中如果病人有一手往下掉，或手心向上面變成朝下，甚至是連手都舉不起來，這些都要懷疑是中風。

而會說話則是隨便講一句話並請病人複誦，如果他咬字不清楚、含滷蛋，或者覺得他講話的樣子跟平常不太一樣，也要懷疑是中風；楊大緯指出，辛辛那提到院前中風量表研究顯示，若三種狀況出現一種，有七成機會可能是中風，若出現兩種，則有超過八成機會可能是中風。

楊大緯提醒，Time is brain時間就是腦細胞，所以要很快辨識出可能是中風病人，並送醫接受即時處置，盡快拯救更多的腦細胞，這些是病人能不能得到好的預後關鍵。

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