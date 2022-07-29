足底筋膜炎 針灸可緩解

中醫師表示，足底筋膜炎可經由中醫針灸緩解。（圖：台南柳營奇美醫院提供）

不少人常早上起床腳跟著地有莫名激烈刺痛感，中醫師表示，這應是足底筋膜炎明顯症狀，建議可經由中醫針灸緩解。

台南柳營奇美醫院中醫部醫師李啟光說，足底筋膜炎發生，最主要原因是足底受到過度刺激，如長時間站立、走健康步道 或跑步，讓足底筋膜反覆地受力而發炎；或穿到尺寸不合或鞋底太硬鞋子，讓足底長時間緊繃無法放鬆。另外也有可能年齡增長，導致足部韌帶與肌腱退化以及足底脂肪墊減少，因而支撐作用更仰賴足底筋膜，都會讓足底刺激有增無減。

李啟光說，西醫對足底筋膜炎治療，包括口服非類固醇消炎止痛藥、超音波治療、以及足底筋膜伸展運動等。若接受以上治療超過3個月不見好轉或反覆發作，則建議考慮將低劑量類固醇或高濃度（15%至25%）葡萄糖水，直接注射至足底筋膜與腳底跟骨相連處，來改善發炎狀況，減少疼痛。

中醫則認為，腎經為人體十二經脈之一，並經足底筋膜；當腎經氣血不足，或脈絡瘀阻時，會導致足部筋骨欠缺滋養，進而產生足跟疼痛的足底筋膜炎症狀；治法上常以中藥及針灸並用來治療。因病灶在腎經，在中藥便以能滋補腎經氣血六味地黃丸為主方；也可以加入香附、鬱金、雞血藤等藥物，以達通經活絡，消腫散瘀。且腎經與膀胱經互相為表裏經，因此針灸會取腎經湧泉穴、太溪穴及膀胱經崑崙穴、承山穴做為治療足底筋膜炎主要穴位。

李啟光提醒，除中藥及針灸，建議患者平時可以溫水泡腳（水位至小腿長的一半），增加足部氣血循環；也可以前弓後箭姿勢伸展足底筋膜（患側為後箭步）。患者平時也須適度休息，減少久站、久走，並盡量避免踩硬地板及凹凸不平地面，搭配足部伸展運動，選擇鞋底較為柔軟及足弓支撐較佳鞋子改善。