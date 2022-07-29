我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

足底筋膜炎 針灸可緩解

謝進盛
中醫師表示，足底筋膜炎可經由中醫針灸緩解。（圖：台南柳營奇美醫院提供）
中醫師表示，足底筋膜炎可經由中醫針灸緩解。（圖：台南柳營奇美醫院提供）

不少人常早上起床腳跟著地有莫名激烈刺痛感，中醫師表示，這應是足底筋膜炎明顯症狀，建議可經由中醫針灸緩解。

台南柳營奇美醫院中醫部醫師李啟光說，足底筋膜炎發生，最主要原因是足底受到過度刺激，如長時間站立、走健康步道或跑步，讓足底筋膜反覆地受力而發炎；或穿到尺寸不合或鞋底太硬鞋子，讓足底長時間緊繃無法放鬆。另外也有可能年齡增長，導致足部韌帶與肌腱退化以及足底脂肪墊減少，因而支撐作用更仰賴足底筋膜，都會讓足底刺激有增無減。

李啟光說，西醫對足底筋膜炎治療，包括口服非類固醇消炎止痛藥、超音波治療、以及足底筋膜伸展運動等。若接受以上治療超過3個月不見好轉或反覆發作，則建議考慮將低劑量類固醇或高濃度（15%至25%）葡萄糖水，直接注射至足底筋膜與腳底跟骨相連處，來改善發炎狀況，減少疼痛。

中醫則認為，腎經為人體十二經脈之一，並經足底筋膜；當腎經氣血不足，或脈絡瘀阻時，會導致足部筋骨欠缺滋養，進而產生足跟疼痛的足底筋膜炎症狀；治法上常以中藥及針灸並用來治療。因病灶在腎經，在中藥便以能滋補腎經氣血六味地黃丸為主方；也可以加入香附、鬱金、雞血藤等藥物，以達通經活絡，消腫散瘀。且腎經與膀胱經互相為表裏經，因此針灸會取腎經湧泉穴、太溪穴及膀胱經崑崙穴、承山穴做為治療足底筋膜炎主要穴位。

李啟光提醒，除中藥及針灸，建議患者平時可以溫水泡腳（水位至小腿長的一半），增加足部氣血循環；也可以前弓後箭姿勢伸展足底筋膜（患側為後箭步）。患者平時也須適度休息，減少久站、久走，並盡量避免踩硬地板及凹凸不平地面，搭配足部伸展運動，選擇鞋底較為柔軟及足弓支撐較佳鞋子改善。

步道

上一則

藻油富含DHA 中醫：滋陰補腎 還比魚油多3大優勢

延伸閱讀

下床腳跟著地痛 足底筋膜炎中醫針灸可緩解

下床腳跟著地痛 足底筋膜炎中醫針灸可緩解
紐約中醫學院：培養針灸師的搖籃

紐約中醫學院：培養針灸師的搖籃
永發針灸理療中心 法拉盛緬街診所新張

永發針灸理療中心 法拉盛緬街診所新張

張碧恆針灸理療診所2022天灸三伏貼

張碧恆針灸理療診所2022天灸三伏貼

熱門新聞

單腳上抬，坐姿下抬頭挺胸。（部立桃園醫院提供）

長者腳骨要健康硬朗 物理治療師傳這幾招

2022-07-23 17:52
CNN報導，一項大型新研究發現「經常睡午覺的人罹患高血壓和中風的機會更大」。（路透）

睡午覺容易罹患高血壓、中風？新研究：機率確實更大

2022-07-26 05:43
27歲陳小姐10多年前因背部的青春痘反覆感染引發皮膚蟹足腫，從後背蔓延至前胸，15年來持續治療，卻效果不佳，最後尋求基隆長庚團隊協助，才完成切除治療。（圖：長庚醫院提供）

不慎抓破2顆青春痘 27歲女後背長出「巨蟲」蟹足腫

2022-07-20 00:34
部分三陰性乳癌病友於45歲前確診，年齡相對年輕，醫師呼籲年輕女性應定期進行乳房檢查。（本報資料照片）

襯衫爆扣罩杯D升F 輕熟女「自摸」揪出壘球大乳癌腫瘤

2022-07-23 06:00
罹患間質性膀胱炎的包小姐指五年來因頻尿及解尿疼痛等問題，生活被搞瘋。（記者王昭月／翻攝）

她每天跑廁所4、50次 解尿、親熱痛到快瘋 急求助醫師

2022-07-28 02:55
23日是農曆24節氣中的大暑，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱。（聯合報系資料照片）

「大暑」記得睡飽飽 開運養生與禁忌報你知

2022-07-23 06:02

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」