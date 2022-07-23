她全身莫名痛十年 竟是「僵直性脊椎炎」惹禍

圖片來源 ／健康醫療網

女性勿輕忽！男性、下背痛、家族史幾乎與「僵直性脊椎炎」畫上等號，但不代表女性就不會有。26歲的Tina（化名）從高二起就偶爾出現背痛、疲倦、腳部不適，但因症狀斷斷續續，加上曾是籃球校隊而單純認為只是運動傷害；直到出社會從事保險業後，因擔任主管一職須久坐辦公室，在面臨各種高壓之下，她覺得背痛問題越發明顯，隨著時間一長陸續出現疲累、沒精神，眼睛乾、腳後跟不舒服...等情形，但因症狀模糊，看了幾家醫院也未釐清出病因。

後來Tina因爲胸悶、胸痛趕緊掛急診，「莫名痛10年」讓她無法再忍，直到走入風濕免疫科向醫師吐露心聲並進一步檢查後，才確診「僵直性脊椎炎」，經醫師建議下使用生物製劑治療，病況不到一個月就改善，讓她恢復生活常軌、專心工作。

收治Tina的新竹馬偕醫院過敏免疫風濕科醫師蔡文彬表示，僵直性脊椎炎是免疫疾病，簡單來說是自體免疫疾病發炎問題，症狀呈現會慢性的反覆發作，患者脊椎嚴重沾黏僵硬時，會如竹竿般無法彎曲，因此又稱為「竹竿病」，時間一久會造成嚴重傷害。患者常見於45歲以下的年輕人、但不是絕對，60歲以上的年長患者也偶有；患者性別上男性多於女性，16歲以上約3：1，16歲以下約10：1。

僵直性脊椎炎症狀模糊 患者難以察覺延誤就醫

蔡文彬醫師說明，常見症狀上，患者最典型為下背痛（發炎性背痛），並可能延伸到臀部大腿，造成清晨痛醒（晨僵感），或是阿基里斯腱的腳後跟疼痛等，但常被誤會是運動傷害而延誤就醫，且不少患者因症狀較輕微，使用消炎止痛藥就感到改善而未進一步檢查。女性患者則更難察覺，因為疼痛症狀較不典型，例如下背部的症狀較少見，而頸部、肩部的疼痛、僵硬症狀較常見。加上一般人誤以為僵直性脊椎炎是男性的專屬疾病，更容易忽略女性症狀，讓延誤就醫的時間更長。

僵直性脊椎炎併發症多 應提升警覺及早診斷

蔡文彬醫師表示，僵直性脊椎炎除須留意家族史，若父母親是患者得要考慮進一步檢查外，因是全身性自體免疫疾病，也可能在周邊關節 或其他器官產生病變，因此不少患者常會來自各科轉介，包含眼科的虹彩炎葡萄膜炎，復健科骨科 的腳底腳踝膝蓋發炎、髖關節與肩關節炎，腸胃科的發炎性腸道疾病，甚至是皮膚科的乾癬等病變，都有可能是脊椎炎患者。

蔡文彬醫師說明，目前臨床上診斷僵直硬脊椎炎，初步先詢問患者是否出現晨間僵硬、晚上翻身疼痛等發炎性下背痛的表現，再輔以X光/CT/MRI檢查薦腸關節是否發炎，以求正確診斷。此外可透過C反應性蛋白（CRP）及紅血球沉降速率（ESR）來檢測 發炎指數外，另外抽血檢驗「人類白血球抗原HLA-B27」基因亦可提高對疾病確認的準確性，須注意雖多數（約8成）患者有此基因，但也有約2成無此基因者罹患僵直性脊椎炎，因此，不能全只依賴基因檢查就決定患者是否確診。

新型生物製劑延緩惡化 大幅提升患者生活品質

在僵直性脊椎炎治療上，蔡文彬醫師說傳統的藥物治療以降低發炎，繼而減輕疼痛、改善僵硬為主，第一線使用常以非類固醇消炎止痛藥為主，不過，有些難治或難緩解發炎症狀者，可透過免疫抑制藥物或生物製劑控制病情與延緩惡化，避免關節會因反覆發炎而沾黏融合。如醫師可經上述客觀指標檢視後，給予健保給付的生物製劑使用，最常用款式為腫瘤壞死因子抑制劑（Anti-TNF），可緩解患者關節腫痛問題，並延緩關節變形，大幅提升生活品質。

另外，蔡文彬也提到，僵直性脊椎炎女性患者是可懷孕生子的，但建議在備孕期間就先控制好病情，若懷孕期間出現短期疼痛，可短暫使用口服藥，若效果不彰時，目前也有適合孕程及哺乳期間可安全使用的新型生物製劑，可達到治療及懷孕兩全其美目標。

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資料來源：健康醫療網

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