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老翁五十肩「手不舉」 微細動脈栓塞止痛術緩解疼痛

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

林老先生70歲務農，因為五十肩症狀，肩膀疼痛無法上舉，影響工作的流暢度。輾轉透過介紹來找羅東博愛醫院全人疼痛照護中心，醫師為他進行微細動脈栓塞止痛術，終於緩解他幾個月來的疼痛困擾。

微細動脈栓塞 止痛術來治療

邱則誠醫師表示，微細動脈栓塞止痛術透過血管攝影，將栓塞藥物經由微導管，從病人鼠蹊處或手腕切口進入，往上延伸至肩關節的微小血管中，可幫助病人緩減疼痛。臨床統計，約80％的病人治療完成後，疼痛大幅減輕，可恢復原有的生活品質，且效果可持續2年。若在其間搭配復健，通常可以持續至五十肩痊癒。

擺脫慢性疼痛 不再吃止痛藥

微細動脈栓塞止痛術尤其適用於四肢關節慢性疼痛治療或是退化性關節炎的患者。許多退化性關節炎的患者透過接受微細動脈栓塞止痛術搭配復健與改變生活型態，可延後需要更換膝蓋關節的時間，且比起長期吃止痛藥，微細動脈栓塞止痛術雖為侵入性治療，需要住院一天，但卻可以擺脫每天吞服止痛藥的困擾，並長時間有效止痛，可減少長期大量服用止痛藥可能帶來的健康風險，幫助病人找回舒適的生活品質與好心情。

這些人不適 疼痛特診緩解不適

目前除了腎功能不佳、對顯影劑過敏或有腫瘤的病人不適合微細動脈栓塞止痛術外，有五十肩或慢性關節疼痛症狀的民眾大都適合接受該治療。除了五十肩的治療外，還有許多疼痛問題經常結合心理與生理，疼痛特診可透過多種方式為病人緩解疼痛如：藥物、復健、微創手術、正念減壓與心理諮商等，建議若疼痛症狀經保守治療達三個月以上未改善時，可適時求助疼痛特診。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54531

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