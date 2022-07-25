上網「看色色」無法自拔 醫：網路色情成癮快就醫

（圖：健康醫療網提供）

阿翔是一位在學的國中生，近期經常被老師反應上課打瞌睡，無法集中精神，學校成績一落千丈，甚至出現拒學現象。阿翔的父母意外發現阿翔經常到深夜仍未就寢，居然沉浸在網路世界，且瀏覽色情網站無法自拔，父母不知如何是好，決定帶阿翔就醫尋求專業協助。

逛色情網站逃避現實

經過詢問後，了解到阿翔在學校遇到人際互動上的問題，加上課業壓力無法排除，逐漸出現情緒低落、失眠 且食慾下降等情形，影響其專注力，導致學習效果變差。父母親因工作忙碌無暇顧及阿翔，而在偶然機會下接觸到色情網站，裡面的內容給他許多刺激，讓他暫時忘記現實生活的煩惱，於是增強上網行為，幾乎一有時間就上網，進而出現惡性循環。國軍高雄總醫院精神科主治醫師陳家勝表示，經過藥物及心理治療後，阿翔逐漸回到正軌，建立正常的作息及良好的人際互動模式，才逐步擺脫網路世界。

網路色情成癮常見3特徵

其實阿翔的狀況就是目前常見的「網路色情成癮」，其特徵為透過虛擬網路性活動，導致一個人的生理、心理、社會層面產生嚴重消極後果，屬於網路成癮中常見的型態之一。陳家勝分享，可以進一步概念化為網路成癮和性成癮的交匯點，多數體現行為包含：觀看下載色情影片、網路性愛聊天、自慰或持續搜尋與性相關資訊達到性興奮等，但目前精神病理學相關文獻指出兩者之間沒有明顯的分界線，在「精神疾病診斷與統計手冊」（DSM-5）中也尚未列為正式的診斷，因此醫學 界對於相關的診斷準則仍在研究中，至今尚無一致的標準，但是普遍認為網路色情成癮會有負面影響，常見的三種特徵：(1)過度使用網路色情、(2)網路色情使用的控制能力降低、(3)負面後果或功能障礙。

網路色情成癮者經常與許多不同因素有關。研究發現網路色情成癮者經常有情緒上的困擾，以及人際互動、學業或工作適應不佳等問題。陳家勝也提到，網路色情成癮者與精神病理學症狀之間似乎也存在關聯，包括憂鬱、焦慮、注意力不集中、衝動性、自尊心下降等症狀。甚至亦有學者提出，網路色情成癮是心理困擾的預測因素、其他精神疾病透過成癮行為來展現潛在既有的症狀或逃避現實問題的方法。

觀看獲得大量多巴胺 快感易成癮

為什麼會想要不斷地去看更多色情內容呢？主要是由於觀看的過程中，會讓大腦產生大量的多巴胺，讓大腦感受到莫大的快感並降低痛苦，而這樣的正向回饋會讓人上癮。其實，多數成癮特性包含：產生強迫性行為、失去控制能力、忘記時間、難以戒除無法自拔等行為模式，長期下來，成癮者會需要用更大量的刺激來源、頻繁的次數與時間去獲得同樣的快感，這樣不僅影響日常生活及社會職業功能，過度的色情成癮者還會變得難對「真人」提起「性趣」，而這亦使得生活中實際性行為，易出現難「維持」勃起能力的負面影響。

過去已有研究發現網路色情成癮與線下的性成癮傾向有高度關聯性，因此不可輕忽網路色情成癮的問題，陳家勝呼籲，如果發現自身或周遭的親友有類似狀況，可以積極尋求專業精神科或相關專業人員進行治療：

藥物治療：

目前以抗抑鬱劑中的「選擇性血清素再回收抑制劑(SSRI)」是最常使用的藥物，可以降低性慾、自慰次數、色情的觀看。若個案有憂鬱症 、焦慮症或強迫症等症狀，亦可以透過該藥物改善相關症狀。

個別諮商：

常見的有認知行為治療、現實治療、伴侶諮商等。 匿名互助團體：由酒精戒斷匿名互助團體(Alcoholics Anonymous, AA)發展出來，可提供性成癮病患相關之協助。

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資料來源：健康醫療網

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