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眼眶骨折 眼球凹陷 3D修復術助重建

陳建宗／台灣林口長庚醫院院長、外科教授
眼眶手術前，先用3D列印技術進行模擬。（圖：陳建宗提供）
眼眶手術前，先用3D列印技術進行模擬。（圖：陳建宗提供）

暑假來臨，常看到三五好友一起打球運動，或是親朋好友相約騎車出遊。這些都是我們習以為常的事情，卻也是造成眼眶骨骨折最常見的原因。

眼眶骨為一個錐體結構，其內壁及底部相對脆弱，骨頭厚度薄如紙張。當眼窩受到外力撞擊而骨折時，導致眼眶骨骨缺損或凹陷，眼球亦會向內凹陷造成所謂「大小眼」的外觀。一般而言，眼窩壁破損20%，眼窩容量增加40%，此時眼球凹陷就更明顯。

當眼周受到外力撞擊時，常伴隨軟組織及骨頭的受損，眼球會同時受傷而腫脹瘀青，但此時並不會立即表現眼球凹陷症狀，在急性受傷期約兩周後，腫脹逐漸消退，而眼球凹陷症狀因眼眶骨破裂才會慢慢浮現，病人才會知覺眼球外觀的不對稱。

除了眼眶骨骨折，也可能導致眼球本身傷害，如結膜出血、雙眼複視、視網膜剝離、眼外肌肉鈍傷、眼球運動神經傷害，嚴重時眼視神經傷害而導致失明等症狀，可藉由眼科檢查及診斷是否有眼球本身的傷害，而能及早治療。

當眼球凹陷現象慢慢浮現時，以電腦斷層檢查可得知眼眶骨是否有破損骨折，依據解剖上眼眶周圍變形的嚴重程度，將眼窩凹陷分成三種類型：第一型為眼眶內壁缺損、第二型為眼眶及顴骨變形、第三型為廣泛性眼眶周圍變形。

顏面骨動手術 最好兩周內

當確立診斷時，可考慮眼眶骨的重建手術，以改善眼球凹陷及矯正雙眼複視。由於眼眶壁骨髂相當薄且脆弱，尤其是眼窩底及眼窩內壁的骨髂結構像紙一樣薄，一旦骨折時，通常會變得粉碎而無法拼湊回復原狀。此時需使用自體骨移植方式或是非自體材料如人造骨移植、鈦金屬骨板等來做眼窩壁破洞之重建，進而將眼球恢復到正確的位置。

顏面骨骨折的治療時間點，若無嚴重腦傷或多重外傷導致生命徵象不穩定，可於骨折當天處理，若經過兩至三天後軟組織腫脹，則會延後至一周等組織消腫後再進行手術。進行手術的最適當時間為兩周內，若超過兩周骨折處開始癒合，會增加骨折復位難度。

客製化骨板 減少術中校對

手術方式隨科技進步日新月異，現在多了術前客製化3D列印塑模鈦金屬骨板，藉由精準的術前影像模擬，將健側的眼眶骨立體資訊擷取並做鏡像轉移，架構出患側眼眶骨重建後該有的各項解剖高低位置，並預先在手術前設計好客製化鈦金屬骨板，讓手術中能達到精準重建，也減少手術中需要比對校正的時間。

此外，手術中可使用電腦同步導航系統，藉由健側眼眶骨虛擬影像的鏡像模擬，讓醫師可在手術中進行各個解剖構造的點對點確認，讓手術重建結果更為精準。

手術完成後，藉由術中立即性C形臂輔助影像導引重組3D系統，確定眼眶骨的重建情形及骨釘骨板的位置。醫師可針對眼眶骨重建不夠完善處進行改正，達到良好的重建及滿意的成果。

手術中進行導航探測，以確認重建位置。（圖：陳建宗提供）
手術中進行導航探測，以確認重建位置。（圖：陳建宗提供）

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