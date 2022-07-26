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日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

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請戴上口罩 讓我認認你是誰？

許金川／台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長
疫情之下每個人都變成蒙面俠，不戴口罩反而認不得人了。(本報資料照片)
疫情之下每個人都變成蒙面俠，不戴口罩反而認不得人了。(本報資料照片)

那天在小吃店，拿起筷子正要吃東西，突然有人跟我打招呼。

「X醫師，你也來了！」

「請問你是……？」

「就是剛剛給你看診的XXX啊！」

「啊！對不起，你可不可以戴上口罩？讓我看一下是誰啊！」

這是真的故事，疫情之下每個人都變成蒙面俠，不戴口罩反而認不得人了。

事實上，看病的功夫是適得其反的，例如很多病都會有發燒的現象，到底發燒的真相如何？醫師反而是要將發燒的面罩卸下來，抽絲剝繭，才能找到真正的原因對症治療。

疫情之中，有發燒，第一個要想到的當然是不是確診了。事實上，感染病毒也好，細菌也好，通常都會發燒，這是人體的一種警訊，但老人家或免疫失常的人，可能不會發燒。因此，老人家得了肺炎，開始時通常也不太燒，這也是老人的病不好早期發現的原因。

如果發燒之外還會發抖，通常表示有了細菌感染，因為細菌會分泌內毒素，讓人體發抖，病毒感染也許會發燒，但不會抖。

身體內長了腫瘤，如果腫瘤長得太大太快壞死了，也會發燒。此外，有些腫瘤，例如淋巴肉瘤，會分泌一些致熱因子，也常常以發燒為初期症狀。

如果長期發燒不退，通常稱為不明熱，那就要小心了，可能真的某種感染很嚴重，人體內的警察—白血球失去了消滅敵人的能力，例如得了白血病，白血球數目增加很多，但失去打仗滅敵的功能，一旦有感染，不能發揮防護功能，因此會一直發燒不退，有不少白血病（俗稱血癌）的病人，都是因為這樣才求醫的。

以前有一條老歌叫「掀起你的蓋頭來，讓我來看看你的臉」，對醫師而言，看病也要掀發燒的面罩下來，才能了解發燒之真正原因，才能治好病人。

腫瘤 疫情 口罩

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