我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

夏季悶熱少喝水 女性當心私密處誘發「陰道炎」保養5建議

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

32歲的林小姐是上班族，工作忙碌壓力大，時常久坐，一忙起來就忘記喝水上廁所，日前她因分泌物增多，私密處搔癢難耐，到婦產科求診，診斷為白色念珠菌感染引發陰道發炎，除施予陰道塞劑及藥膏治療外，也請林小姐改變作息及清潔習慣。

潮濕悶熱環境 易成黴菌及細菌溫床

台北慈濟醫院婦產科嚴絢上醫師說明，因為女性的陰道本身存在正常菌叢，使陰道維持著pH值4-5的弱酸的環境，以防止感染發生；但如果因為天氣悶熱、過度盥洗陰部、衛生習慣不佳、壓力過大、免疫力下降等破壞原本的平衡，就容易發生感染導致陰道發炎。

陰道炎分兩類菌造成 不治療嚴重恐影響生育

常見的陰道炎包括，念珠菌感染及細菌性感染兩種，二者所衍生的症狀不同。若屬念珠菌感染的患者，分泌物會呈現白色、無味、黏稠，質地似乾乳酪狀，外陰部會明顯搔癢，甚至紅腫及刺痛；而細菌性感染者，則有灰白色、帶腥臭味的水狀分泌物，有時外陰部會輕微搔癢，但程度不會像念珠菌感染這麼強烈。

嚴絢上醫師指出，陰道與骨盆腔相通，若局部陰道感染未妥善治療，恐致骨盆腔感染，引起下腹疼痛，嚴重還可能引發輸卵管或卵巢膿瘍，影響未來生育，不容輕忽！

保養5建議 避免再感染

然而，就醫投藥雖可有效治療陰道炎，卻治標不治本。嚴絢上醫師強調，陰道發炎與日常生活作息有密切相關，若未從根本改善，即使治癒仍會反覆復發。針對陰道炎的預防及保養，嚴絢上醫師提供下列建議：

1.穿著寬鬆棉質的貼身衣物，非生理期時避免使用衛生棉或護墊，讓私密處保持乾爽舒適。

2.如廁後因由前往後擦拭，防止將肛門的細菌帶至陰部造成感染。

3.調整生活作息，保持充足睡眠，適當紓壓及運動以提升自身免疫力。

4.飲食均衡，克制甜食勿過量，以防攝入過多糖分改變陰道酸鹼平衡。

5.避免頻繁沖洗、過度清潔，以免破壞正常菌叢，導致病菌孳生。

【延伸閱讀】

妹妹癢不安分　醫授3招把陰道炎掃出門

女性難啟齒的「下面癢」　陰道炎和泌尿道感染

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54478

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

免疫力

上一則

黑眼圈、鼻塞、噴嚏連連 醫教你對抗「過敏性鼻炎」

下一則

胃潰瘍飲食6原則 吃對了，加快修復黏膜

延伸閱讀

如何減緩恐慌症發作頻率？醫提「2招」降不適

如何減緩恐慌症發作頻率？醫提「2招」降不適
掌指刺麻難活動？當心是「腕隧道症候群」上身

掌指刺麻難活動？當心是「腕隧道症候群」上身
老翁高血脂「動脈嚴重狹窄」 醫傳授控制膽固醇方法

老翁高血脂「動脈嚴重狹窄」 醫傳授控制膽固醇方法
「眼皮狂跳」與運勢無關？醫：應多補充鈣、鎂營養素

「眼皮狂跳」與運勢無關？醫：應多補充鈣、鎂營養素

熱門新聞

27歲陳小姐10多年前因背部的青春痘反覆感染引發皮膚蟹足腫，從後背蔓延至前胸，15年來持續治療，卻效果不佳，最後尋求基隆長庚團隊協助，才完成切除治療。（圖：長庚醫院提供）

不慎抓破2顆青春痘 27歲女後背長出「巨蟲」蟹足腫

2022-07-20 00:34
大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。（大里仁愛醫院提供）

避免老化失智 營養師建議地中海飲食

2022-07-18 06:08
跳繩別過量。(中新社)

每天跳繩4000個減肥 結果她進了手術室

2022-07-16 07:03
圖片來源 ／健康醫療網

10個「莫名變胖」的地雷 網嘆：難怪都不會瘦

2022-07-15 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

老翁高血脂「動脈嚴重狹窄」 醫傳授控制膽固醇方法

2022-07-20 01:10
北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，剛退燒的台灣除需準備3件事，也建議高齡者打追加劑第4劑。（聯合報系資料照片）

BA.5社區感染 醫師：最快20天後再感染 3事項需注意

2022-07-17 05:34

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查