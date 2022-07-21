夏季悶熱少喝水 女性當心私密處誘發「陰道炎」保養5建議

(取材自健康醫療網)

32歲的林小姐是上班族，工作忙碌壓力大，時常久坐，一忙起來就忘記喝水上廁所，日前她因分泌物增多，私密處搔癢難耐，到婦產科求診，診斷為白色念珠菌感染引發陰道發炎，除施予陰道塞劑及藥膏治療外，也請林小姐改變作息及清潔習慣。

潮濕悶熱環境 易成黴菌及細菌溫床

台北慈濟醫院婦產科嚴絢上醫師說明，因為女性的陰道本身存在正常菌叢，使陰道維持著pH值4-5的弱酸的環境，以防止感染發生；但如果因為天氣悶熱、過度盥洗陰部、衛生習慣不佳、壓力過大、免疫力 下降等破壞原本的平衡，就容易發生感染導致陰道發炎。

陰道炎分兩類菌造成 不治療嚴重恐影響生育

常見的陰道炎包括，念珠菌感染及細菌性感染兩種，二者所衍生的症狀不同。若屬念珠菌感染的患者，分泌物會呈現白色、無味、黏稠，質地似乾乳酪狀，外陰部會明顯搔癢，甚至紅腫及刺痛；而細菌性感染者，則有灰白色、帶腥臭味的水狀分泌物，有時外陰部會輕微搔癢，但程度不會像念珠菌感染這麼強烈。

嚴絢上醫師指出，陰道與骨盆腔相通，若局部陰道感染未妥善治療，恐致骨盆腔感染，引起下腹疼痛，嚴重還可能引發輸卵管或卵巢膿瘍，影響未來生育，不容輕忽！

保養5建議 避免再感染

然而，就醫投藥雖可有效治療陰道炎，卻治標不治本。嚴絢上醫師強調，陰道發炎與日常生活作息有密切相關，若未從根本改善，即使治癒仍會反覆復發。針對陰道炎的預防及保養，嚴絢上醫師提供下列建議：

1.穿著寬鬆棉質的貼身衣物，非生理期時避免使用衛生棉或護墊，讓私密處保持乾爽舒適。

2.如廁後因由前往後擦拭，防止將肛門的細菌帶至陰部造成感染。

3.調整生活作息，保持充足睡眠，適當紓壓及運動以提升自身免疫力。

4.飲食均衡，克制甜食勿過量，以防攝入過多糖分改變陰道酸鹼平衡。

5.避免頻繁沖洗、過度清潔，以免破壞正常菌叢，導致病菌孳生。

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資料來源：健康醫療網

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