黑眼圈、鼻塞、噴嚏連連 醫教你對抗「過敏性鼻炎」

(取材自健康醫療網)

在季節交替時期，你是否也常因鼻塞吸不到氣、噴嚏連連，甚至頭痛與失眠 、睡不好？鼻過敏 有遺傳性，若父母之一有過敏史，小孩有三分之一的機率會有發生過敏性鼻炎；而父母皆有過敏史，則有三分之二的機會。

過敏性鼻炎 接觸過敏原引起發炎反應

台灣樂生療養院耳鼻喉科主任欒智偉醫師說，一般鼻黏膜會分泌黏液，藉由鼻腔黏膜的濕潤，過濾隨空氣進入鼻腔的微小顆粒，如塵埃、黴菌、細菌或病毒，花粉等，而黏液會帶著這些異物以纖毛運動往下流到咽喉處，隨著吞嚥進入胃中，這就是一般所稱「鼻涕倒流」，只是量不多時不會有感覺，但若因過敏鼻炎或鼻竇炎、感冒等造成鼻粘液量大增，就會產生不適的症狀，如流鼻水、打噴嚏及鼻塞等，尤其在接觸過敏原或天氣轉變時症狀會加劇，還可能合併氣喘、異位性皮膚炎等其他過敏疾病。

患者常見黑眼圈 長期揉鼻子皮膚有皺褶

欒智偉醫師表示，此類病患的鼻黏膜呈現蒼白腫脹並有水狀分泌物，而鼻黏膜腫脹會阻礙血流，使下眼瞼靜脈血鬱滯，病患下眼瞼會有黑眼圈發生；如果長期揉或皺鼻子，鼻樑附近的皮膚會有橫向皺褶。

而目前絕大多數的治療都是使用低劑量類固醇鼻噴劑，不僅公認有效且副作用低，只是許多人先入為主的觀念認為「類固醇」對身體不好；欒智偉醫師指出，聽從醫囑使用，這類藥物副作用比長期服用口服藥物好且副作用非常少，如果單純噴類固醇鼻噴劑效果不夠好的話，還可以同時加用抗組織胺鼻噴劑。

微創手術 治療時間短 通暢呼吸不是問題

至於手術治療，欒智偉醫師解釋，以下鼻甲成型術最多。傳統常以鼻甲剪直接修去下鼻甲組織，但過份修剪容易造成空鼻症，而術後也常有鼻子疼痛與出血的情況：若以目前盛行的微創手術，在鼻內視鏡下利用射頻雷射、冷觸氣化雷射或下鼻甲旋轉刀來減少下鼻甲的體積，不但時間短，更能有效還給患者通暢且舒服的呼吸。

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資料來源：健康醫療網

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