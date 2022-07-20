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酷暑注意 26歲司機這要命的動作 心肌梗塞險死

記者趙容萱／台中報導
醫師孫德光說明，26歲男送貨司機右冠狀動脈血栓心肌梗塞（左圖），經手術搶救，打通血管（右圖），救回一命。（中港澄清醫院提供）
醫師孫德光說明，26歲男送貨司機右冠狀動脈血栓心肌梗塞（左圖），經手術搶救，打通血管（右圖），救回一命。（中港澄清醫院提供）

近日連日高溫，台灣台中一名26歲男送貨司機正中午送完貨後，回車上將冷氣調到最低，好涼快一下，沒想到頓感胸部悶痛、冒冷汗，且上氣不接下氣，他嚇得直衝中港澄清醫院掛急診，確診為急性心肌梗塞，經手術搶救打通血管，揀回一命。

這名司機回想，當天中午因卸完貨全身覺得很熱，一回到車內便將冷氣溫度調到最低，想好好涼快一下，沒想到只是開冷氣的這小小的動作，竟險些害命。

影片來源：聯合新聞網

澄清醫院中港院區心臟內科醫師孫德光說，戶外持續高溫，溫差過大是誘發心肌梗塞的關鍵因素。車內氣溫突降，導致血管收縮、血壓上升，恐長期造成心臟負荷加重，這名司機有三高，送貨工作又需頻繁進出車內外，冷氣低溫與車外炎熱天氣，使身體如此反覆承受劇烈溫差的加乘作用，更易引發心肌梗塞風險。

孫德光說明，這名司機到院後，經心電圖、X光、心臟超音波等檢查，會診心臟內科，診斷為急性心肌梗塞發作，其右冠狀動脈因血栓形成導致完全堵塞，立刻進行緊急心導管手術。經進行血栓抽吸術、氣球擴張術及支架置入術後，打通完全堵塞的右冠狀動脈，於90分鐘內重獲血液順暢循環，幸運撿回一命。

孫德光指出，患者年僅26歲，但心血管老化嚴重程度，宛如七、八十多歲長者，研判動脈硬化猝發心肌梗塞的致命風險達九成。患者身高158公分，體重90公斤，又有吸菸與熬夜習慣，自身飲食偏愛甜食且未加節制，是典型三高族群，更是好發心肌梗塞的高風險者。

孫德光強調，近年發現心肌梗塞已有年輕化趨勢，每8名心肌梗塞患者，就有一名年輕人，凡吸菸、肥胖、三高族群、患有第二型糖尿病、膽固醇過高，甚至有遺傳性家族病史，都是心肌梗塞的危險因子，若民眾常感胸部悶痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，建議尋求心臟內科醫師診治。

三高 手術 高溫

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