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手術長期特殊站姿 牙醫脊椎側彎 靠柔軟操不藥而癒

台北慈濟醫院牙科部主任夏毅然／口述 
口腔顎面外科相關檢查或手術時，夏毅然常要特定角度治療或站立，導致身體出現脊椎側彎、椎間盤狹窄等問題。（圖：台北慈濟醫院提供）
口腔顎面外科相關檢查或手術時，夏毅然常要特定角度治療或站立，導致身體出現脊椎側彎、椎間盤狹窄等問題。（圖：台北慈濟醫院提供）

兩年前一次搬重物情況下，臀部開始疼痛，檢查發現是腰椎問題，因為我長期幫病人動手術，且站姿不良所致。後來透過復健、針灸及做柔軟操，才改善疼痛，現在幾乎都不再痠痛了，建議長者每天都一定要做柔軟操，讓脊椎及關節變柔軟，整個人會更有活力。

許多牙醫師長期都要低頭工作，因姿勢不良而導致頸部、脊椎及手肘疾病問題，我則是脊椎側彎、椎間盤狹窄問題。因為我是口腔顎面外科醫師，治療病患時常要站立，像顏面手術等必須採特定角度治療，會以特別的姿勢站立7至10小時。

過去自覺身體健康還不錯，沒想到，兩年前一次朋友送兩三公斤重的水果，可能是拿取時姿勢不良，整個腰竟非常痠痛，才想到自口腔外科開始受訓以來，我已從事相關工作39年，長時間下來導致腰椎損傷。

那次發作時，先從右邊大腿及臀部開始痛，走路不只不快，而且很痛苦，痛得「坐立難安」，於是開始在手術時戴上束腰帶，希望能減輕痛苦。

未料，今年4月左邊大腿及腰椎神經也出現疼痛，且愈來愈糟糕，檢查發現有脊椎側彎、椎間盤狹窄等問題，西醫開藥及中醫針灸治療沒有太大改善，透過復健還發現連腰都彎不下去，「骨頭真的僵硬了」。

想起小時候學校都會做晨間早操運動，我開始每天做五分鐘早操，5月起在軟墊上做柔軟操，疼痛狀況慢慢緩和，骨頭僵硬減輕了，也可以走路了，現在類似疼痛幾乎都不會發作。

其實柔軟操都是簡單動作，包含左右轉腰、踮腳及彎腰後仰、左右甩手、交叉抬腳等動作，做20下即可，就能感覺到關節開始變動，筋骨鬆了，身體舒暢後，心靈也放鬆，非常舒服。

台北慈濟醫院牙科部主任夏毅然透過柔軟操解決，現在除手術後一段時間，其餘時間幾乎都...
台北慈濟醫院牙科部主任夏毅然透過柔軟操解決，現在除手術後一段時間，其餘時間幾乎都不再痠痛了。（記者李成蔭／攝影）
台北慈濟醫院牙科部主任夏毅然透過柔軟操解決，現在除手術後一段時間，其餘時間幾乎都...
台北慈濟醫院牙科部主任夏毅然透過柔軟操解決，現在除手術後一段時間，其餘時間幾乎都不再痠痛了。（記者李成蔭／攝影）

不過，若是手術姿勢不良時仍會發作，所以現在手術間又會穿上束腰帶，並在休息後做柔軟操及按摩穴道舒緩，「這也沒辦法，想要做手術，每一行一定都會有辛苦的地方。」

想當初連走路都很痛，更擔心人生就此完蛋，現在想想，「好好走路是很幸福的一件事，在自救治好後，人生有做下去的動力」，不然本來我還想退休。

建議年紀大的人要每天做柔軟操，隨著年紀增長，不管身體多健康，骨頭跟關節都會開始僵硬，產生一些傷害，可以透過柔軟運動讓脊椎及關節變柔軟，人會更有活力，生活比較幸福。

很多癌症患者是因為飲食而有疾病，因此，我的養生之道是，幾乎只吃素食、吃原型食物，許多菜色中有人造素食或醃製類的食物都不吃。（李成蔭整理）

手術 關節 癌症

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